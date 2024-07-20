Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'den verdiği mesajlar Yunan'ın ayarını bozdu

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri düzenlendi.

Ada'ya barış getiren harekatın yıl dönümünün kutlandığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'a gönderme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Yunan medyasında gündem oldu.

"Kıbrıs'ta federal bir çözüm mümkün değil"

"Aynı suda iki kez yıkanılmaz." diyen Erdoğan, "Adadaki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz. 'Müzakerelere, yıllar önce İsviçre'de bıraktığımız yerden devam edelim' demenin kimseye faydası yoktur. Bakın biz müzakereye, görüşmeye, Kıbrıs'ta kalıcı barışı ve çözümü sağlamaya hazırız. Çözüm yolunda uzatılan hiçbir eli havada da bırakmayız." ifadelerini kullandı.

Yunan medyası panikledi: Eyvah Türkler geliyor

Yunan gazetelerinde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili, "Eyvah Türkler geliyor!", " Akdeniz'de büyük gövde gösterisi" , "Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor" gibi ifadelere yer verildi.

Provokatif başlıklara sarıldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Proto Thema gazetesi, Erdoğan'ın sözlerini skandal bir başlıkla duyurdu. Gazetede, "Erdoğan işgal altındaki topraklardan kışkırtmayı sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan'ın, "Miçotakis'le görüştüm. 'Sataşma yapma' dedim" sözlerini gündemine alan gazete, bu ifadelerin "saldırı" olduğunu iddia etti.

"Türkiye Ada'dan elini çekmeyecek"

Yüksek tirajlı Kathimerini gazetesi ise, "Erdoğan işgal altındaki topraklardan seslendi: Kıbrıs'ta federal çözüm mümkün değil" başlığını attı. Gazetenin, "Erdoğan 'Kuzey Kıbrıs göz bebeğimiz, ruhumuzun bir parçası' ifadelerini kullanarak adadan elini çekmeyeceğini herkese ilan etti" şeklinde ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

CNN'den skandal başlık: Erdoğan işgal topraklarında

Bir başka skandal başlığı CNN Greece kullandı.

"Erdoğan işgal topraklarında" başlığıyla okurlarıyla buluşan yayın kuruluşu, Erdoğan'ın Kıbrıs'ta federal çözümüne sıcak bakmadığını vurguladı.

"Erdoğan Kıbrıs'a çıkarma yaptı"

Iefimerida gazetesi ise, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgal altındaki Kıbrıs'a çıkarma yaptı" sözlerini kullandı. Yunan gazete, "Erdoğan meydan okurcasına, Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inandığını söyledi. Türkiye, Kıbrıs'ta kalıcı barış ve çözüm için müzakereye, görüşmeye, müzakereye hazırdır" diyen Erdoğan buna rağmen Kıbrıs'ta barış harekatının neden yapıldığını ve Türkiye'nin neden böyle bir karar aldığını aklımızda tutmamız lazım diyerek provokatif konuştu." ifadelerine yer verdi.







