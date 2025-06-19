Cumhurbaşkanı Erdoğan Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuşuyor

Deprem bölgesinde inşa edilen 250 bininci afet konutu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katıldığı törenle hak sahibine teslim edildi. Kahramanmaraş’taki Azerbaycan Mahallesi’nde düzenlenen törende konuşan Erdoğan, “Biz iki devleti, tek yürek taşıyan kardeşleriz” dedi. Erdoğan, Azerbaycan’ın desteğiyle yapılan konutları hatırlatarak, “Bu dayanışmayı asla unutmayacağız” ifadelerini kullandı.









'49 bin 56 iş yeri ve konutu teslim edildi'





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün deprem bölgemizde, aralarında Can Azerbaycan’ın desteğiyle hayata geçirilen Azerbaycan Mahallemizdeki konutların da yer aldığı 49 bin 56 iş yeri ve konutu hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. Böylece teslim ettiğim iz toplam konut sayısını 250 bine yükseltiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:





"Burada sizlerin vasıtasıyla mahalleleri ilçeleriyle tüm Maraş'a selamlarımı iletiyorum. Açılışını yaptığımız Azerbaycan Mahallesi'ne katkılarından dolayı Azerbaycan ve İlham kardeşime sevgilerimi şükranlarımı iletiyorum. Bizim için özel bir tören için kendilerini ağırlamaktan bahtiyarlık duyuyoruz. Biz iki devleti tek yürek taşıyan evlatlarıyız.





Rabbim aramızdaki şu sarsılmaz muhabbeti daim eylesin. İlham kardeşime ve heyetine şükranlarımı sunuyorum. Aramızdaki kader birliğinin en somut örneği açılışını yaptığımız konutlardır. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Depremin ilk gününden beri bir gün bile ümitsizliğe kapılmadık. Süratle kendimizi toparladık. Bu zorlu süreçte ülkemizin imdadına koşan ilk koşanlardan biri can Azerbaycan'dır. Seninleyim Türkiye'm diyen arabasının tavanına varını yoğunu sararak yardıma koşan Azerbaycan halkının dayanışmasını hiçbir zaman unutmayacağız.

Azerbaycan Mahallesi bizim gurur tablomuz. Burası Azerbaycan'ın desteğiyle yeniden yükseliyor. Buradaki kardeşlerimize huzurlu bir yuva olacak, görenleri kendine hayran bırakan bir yer oluyor. Parkları, bahçeleri, Haydar Aliyev Okulu ile vatandaşımıza yeni bir yuva oluyor.





Bugün itibariyle projelerimizin hemen hemen yarısını tamamladık. İnşallah kalan projelerin gerisini yıl sonuna kadar tamamlayacağız.

Dünyadaki ve bölgemizdeki şartlar ne olursa olsun bizim önceliğimiz bellidir. Asrın felaketinin açtığı yaraları sarmanın derdindeyiz. Hiçbir zaman vatandaşımızı yalnız bırakmadık, inşallah milletimize verdiğimiz sözleri tutacağız. İnanın hiçbir ülke böyle büyük bir afetin altından bu kadar hızlı kalkamaz. Avrupa büyüklüğünde bir alanı şantiyeye çevirdik. Asrın inşası faaliyetlerinde teslim ettiğimiz yuvaları teslim ediyoruz.





Biz konutları hak sahiplerine teslim ediyoruz. Eylül'de teslim edilen konut sayısını 100 bin, Ekim'de 130 bine çıkardık. Bugün bu sayıyı 250 bine çıkarıyoruz.

2025 yılı sonunda hedefimiz 453 bin bağımsız bölümü bitirmek. Şimdiye kadar deprem bölgesinde 2 trilyonu aşan yatırım yaptık. Yıl sonunda tüm şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı, yarım bir hikaye bırakmamayı hedefliyoruz. Yaşadığımız süreç milli mücadeleyle eş değerdir. Hükümet bu enkazın altından kalkamaz diyorlardı. Her zaman denizi ufku kadardır. Her seçim döneminde atıp tutan ama deprem bölgesinin yolunu unutanların ufku sandık kadardır. Bizim pusulamız hiçbir zaman şaşmadı. Onlar umutsuzluk yayacak, biz afetzede kardeşlerimizim kader arkadaşı olacağız.





Onlar engel çıkaracak biz ya bir yol bulup, ya bir yol açıp engellerin üstesinden geleceğiz. Onlar didişirken kavga ederken, biz Kahramanmaraş ile birlikte tüm Türkiye için seferber olacağız.Rabbim İlham kardeşimin komutanlığında Karabağ'ın özgürlüğünü bizlere gösterdi. Laçin Havalimanı'nı da İlham kardeşimle birlikte aşıyor. İmar çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın sağlanmasıyla bölgeyi yatarımlar da artacaktır. Azerbaycan halkına dayanışmaları, destek ve duaları için şükranlarımı sunuyorum. Çevre Bakanlığımızı, TOKİ'mizi emeği geçenleri kutluyorum. "









İlham Aliyev'in açıklamalarından satır başları:





"Size Azerbaycan halkının selamlarını getirdim. 6 Şubat 2023'teki deprem neticesinde hayatını yitirmiş vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Depremin ilk gününden itibaren Azerbaycan halkı öz kardeşlik yardımını göstermeye başladı. Depremden sonra arama kurtarma işleri başlamış. Sonra imar işlerine start verilmiştir. Sonra 10 binlerce kişi yeni evlerine kavuşmuştur. Bu kardeşim Erdoğan'ın halkının yanında olduğunu göstermiştir.

Azerbaycan binden çok arama kurtarma ekiplerini, doktorlarını Türkiye deprem bölgesine göndermiştir. 53 insan en kaz altında sağ çıkarılmıştır. Kurduğumuz hastanelerde doktorlarımız tıbbi yardım göstermiştir. Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanında olmuştur. Azerbaycan Mahallesi bizim dostluğumuzu yeniden tezahür etmiştir.





Ermenistan savaşında da sayın Cumhurbaşkanı ile birlikteydik. Türkiye halkının bizimle olması bizim gücümüze güç katmıştır. Bugün Azerbaycan öz toprağında huzur içinde yaşamaktadır. Buradaki 1200 konutta Türkiye'de kardeşlerimiz yaşayacaktır.





Sayın Cumhurbaşkanı ile Şuşa'da imzaladığımız Şuşa Beyannamesi bizi müttefik haline getirmiştir. İki kardeş ülke birlikte ilerlemeye devam ediyor. Bugün burayı ilk defa ziyaret ediyorum. Burada olmaktan çok memnunum. Kahramanmaraşlı kardeşlerimiz eğilmediler, bilirler ki onların arkasında güçlü lider Recep Tayyip Erdoğan vardır, güçlü Türkiye vardır. Deprem bölgelerinde yaşayan bütün vatandaşlara halkımızın sevgi, saygı ve selamlarını iletiyorum. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye Azerbaycan kardeşliği..."











