Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Arhavide hasar tespit çalışmaları sürüyor, hak sahiplerine ödemeler en kısa zamanda yapılacak
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arhavi'de hasar tespit çalışmaları sürüyor, hak sahiplerine ödemeler en kısa zamanda yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin'in Arhavi ilçesindeki sel felaketine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, hak sahiplerine ödemelerin en kısa zamanda yapılacağını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak sahiplerine ödemeler en kısa zamanda yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel ve heyelan felaketinin yaşandığı Artvin'in Arhavi ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, "Hükümetimizin bu tür olaylar karşısında herhangi bir sıkıntısı yok. Biz çok daha büyük felaketlerin altından kalktık" dedi.

Erdoğan, Artvin'in Arhavi ilçesindeki sel felaketine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, hak sahiplerine ödemelerin en kısa zamanda yapılacağını bildirdi.

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