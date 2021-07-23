Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arhavi'de hasar tespit çalışmaları sürüyor, hak sahiplerine ödemeler en kısa zamanda yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel ve heyelan felaketinin yaşandığı Artvin'in Arhavi ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, "Hükümetimizin bu tür olaylar karşısında herhangi bir sıkıntısı yok. Biz çok daha büyük felaketlerin altından kalktık" dedi.

Erdoğan, Artvin'in Arhavi ilçesindeki sel felaketine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, hak sahiplerine ödemelerin en kısa zamanda yapılacağını bildirdi.

Nasıl daha önce yaşanan sel felaketlerinde, depremlerde vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadıysak; inşallah Rize ve Artvin’deki kardeşlerimizin de yaralarını en kısa sürede saracağız. pic.twitter.com/PHZH2JQDSp — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 23, 2021