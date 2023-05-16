Cumhurbaşkanı Erdoğan için seçimin ikinci turunda yeni slogan: Doğru adamla yola devam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye geçtiğimiz pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, dün yaptığı açıklamayla seçimin resmen ikinci tura kaldığını duyurdu.
Bu gelişmenin ardından AK Parti de hız kesmeden 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin hazırlığına başladı.
Kolları sıvayan AK Parti, hazırlıklar kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan yeni seçim sloganını duyurdu.
'Doğru adamla yola devam'
İlk tur için 'Doğru Zaman Doğru Adam' olan seçim sloganının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yeni sloganı duyurdu.
Dağ, 2. turda 'Doğru Adamla Yola Devam' sloganıyla devam edileceğini açıkladı.