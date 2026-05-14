Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Astana'da 'Alem.AI' ziyareti: Tokayev'den bilgi aldı

18:4114/05/2026, Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da Alem.AI Yapay Zeka Merkezi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile birlikte Alem.AI Yapay Zeka Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Erdoğan’a merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililer tarafından bilgi verildi. Heyet ayrıca, ekranlarda gösterilen Türkiye temalı tanıtım videosunu da takip etti.

Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ile Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak için Kazakistan'da bulunan Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.

Yapay Zeka Merkezi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nun ardından Alem.AI Yapay Zeka Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Erdoğan, kendisine eşlik eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve diğer yetkililerden merkeze ilişkin bilgi aldı, ekranlara yansıtılan Türkiye ile ilgili hazırlanan videoyu izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik etti.



