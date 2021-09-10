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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ertuğrul Gazi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yiğitliği ve bilgeliğiyle tarihe yön veren bir dünya devletinin temellerini Söğüt’te atan Ertuğrul Gazi’yi rahmetle yad ediyorum” dedi.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ertuğrul Gazi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 740. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi anma ve Yörük şenlikleri için bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 740. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi anma ve Yörük şenlikleri için bir mesaj yayımladı. Yiğitliği ve bilgeliğiyle tarihe yön veren bir dünya devletinin temellerini Söğüt’te atan Ertuğrul Gazi’yi rahmetle yad ettiğini belirten Erdoğan, “Anadolu’daki küçük bir beylikten bir cihan devletine giden süreçte, Türk milletine önderlik etmiş büyük şahsiyetlerden olan Ertuğrul Gazi’nin ve oğlu Osman Bey’in Söğüt’te diktiği ulu çınarın gölgesinde, asırlarca adaletle hükmedilmiş, farklı mensubiyetlere sahip toplumlar barış ve güven içinde yaşamışlardır” dedi.

Ecdadın tarih boyunca dünyaya örnek teşkil eden devlet nizamını ve milletin birlik, beraberliğini en kıymetli miras olarak gördüğünü vurgulayan Erdoğan, “Köklü medeniyetimize ve şanlı tarihimize sahip çıkarak gelecek hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Anadolu’yu ilelebet Türk yurdu olarak muhafaza edecek, insanlarımızın refah ve güven içinde yaşaması için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.

Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri de maziden atiye bir geleneğin yaşatılması, değerlerimizin genç kuşaklara aktarılması bakımından çok önemli bir görev ifa etmektedir. Bu düşüncelerle, Sultan Alparslan’dan Ertuğrul Gazi’ye, Fatih Sultan Mehmet’ten Gazi Mustafa Kemal’e, bugüne kadar bu topraklara damgasını vuran büyük şahsiyetlerimizi, birlik ve beraberliğimiz için mücadele vermiş kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyor, aziz vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

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