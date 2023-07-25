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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunan medyasında gündem oldu

Yunanistan yangın felaketiyle boğuşurken Türkiye'nin yangın söndürme uçağı yardımları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yunanistan'a yardım için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" sözleri Yunan gazetelerinde manşet oldu. CNN Greece Erdoğan'ın Yunan halkına bir mesaj gönderdiğini yazdı.

15:44 . 25/07/2023 Salı
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Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yangın nedeniyle adadan on binlerce kişi tahliye edilmişti. Adada Laerma ve Eleousa bölgelerinde tehlike devam ediyor. Ayrıca Türk uçakları da bölgedeki yangınlara müdahale ediyor.

Yunan basınında, tahliye edilenlerin geceyi spor salonları, okul ve konferans merkezlerinde geçirdiği belirtilerek, paniğe kapılan çok sayıda turistin Rodos Havalimanı'na giderek Ada'dan ayrılmaya çalıştığı kaydedilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dünyanın ortak mirası ormanlara sahip çıkmak için Yunanistan'ın Rodos adasında çıkan yangına müdahale için uçuş ekibi ve yangın söndürme araçları gönderildi. Türk uçakları şimdiye kadar 414 ton su taşıdı.

Yunan medyası gündemine taşıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayanışma mesajı ise bugün Yunanistan manşetlerine taşındı. To Vima Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye, Yunanistan'a yardım için ne gerekiyorsa yapmaya hazır" sözlerini manşetine taşıdı. Aynı zamanda Miçotakis'in Erdoğan'a teşekkür ettiği de ifade edildi.

CNN Greece de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini manşetine taşıyan gazeteler arasındaydı. CNN, Erdoğan'ın Yunan halkına bir mesaj gönderdiğini söyledi.

Yunan gazetesi News Beast de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini yineleyerek Türkiye'nin dayanışma çağrısında bulunduğunu ifade etti.

İefimerida da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardıma hazır olduğunu ifade ederek, aynı zamanda Erdoğan'ın 'yanlış anlaşılmaları düzeltmek için iki ülkenin iş birliği içinde çalışacağını belirttiğini de' söyledi.

Euro2day de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini ileterek "Bizim komşularımızla çözemeyeceğimiz hiçbir sıkıntımız yok" dediğini kaydetti.


#Yunanistan
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#yangın
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