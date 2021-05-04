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Gündem Cumhuriyet Başsavcılığı İmamoğlu hakkında türbe ziyaretine ilişkin soruşturma bulunmuyor
İSTANBUL

Cumhuriyet Başsavcılığı: İmamoğlu hakkında türbe ziyaretine ilişkin soruşturma bulunmuyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyareti esnasında ellerini arkadan bağladığı gerekçesiyle herhangi bir soruşturma bulunmadığını açıkladı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme neticesinde soruşturma izni verilmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gerekli değerlendirmenin yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Haber Merkezi DHA
Cumhuriyet Başsavcılığı: İmamoğlu hakkında türbe ziyaretine ilişkin soruşturma bulunmuyor
Fatih Sultan Mehmed Han türbesini ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, türbenin etrafında ellerini arkadan bağlayarak yürümüştü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açıldığı iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını içeren haber ve paylaşımlarla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur" denilerek şunlar aktarıldı:

"Türbesini ziyaretinde saygısızlık yaptığına dair ihbarlar kayda alınmıştır"

"Cumhuriyet Başsavcılıklarının elektronik posta adresleri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden ulaşan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Fatih Sultan Mehmet Han Türbesini ziyareti sırasında saygısızlık yaptığına ve HDP Belediye Başkanlarını ziyaret ederek görevini kötüye kullandığına' yönelik ihbarlar kayda alınmıştır.

"İçişleri Bakanlığı'ndan izin istenmiştir"

Akabinde ilgilinin kamu görevlisi olması nedeniyle yasal zorunluluk gereğince (4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun) İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma açılması için izin istenmiştir.

"Herhangi bir soruşturma bulunmuyor"

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bahse konu ihbarlarla ilgili olarak yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme neticesinde soruşturma izni verilmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gerekli değerlendirmenin yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" bilgileri yer aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ciddiyetsiz türbe ziyareti tepki çekti
OYNAT 00:16
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ciddiyetsiz türbe ziyareti tepki çekti
türbesini ziyaret eden İBB Başkanı 'nun, türbenin etrafında ellerini arkadan bağlayarak yürüyüşü büyük tepki topladı. Sosyal medyada o anlara gösteren videoya tepki yağdı.

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