Çürük aydınlar ne istiyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında iç politika ve bölgesel gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ramazan ayına ilişkin genelgesini “Yerinde ve kıvamında bir adım” olarak nitelendiren Bahçeli, “Takdir ve tebrik ediyoruz” dedi. Türkiye'nin 'Talibanlaştığı' iddialarına tepki gösteren Bahçeli, “Ramazan etkinliklerine gericilik diyenler hakiki manada yobaz değil midir? Çürük aydınlar ne istediklerini açıkça söylesin” ifadelerini kullandı. “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” bildirisine imza atan 168 kişiyi sert sözlerle eleştiren Bahçeli, “Bu 168 kişiyi üst üste koysanız 1 insan etmezler” dedi. Bahçeli, “Diyorlar ki: ‘Şeriatçı dayatmaları reddediyoruz’, ‘Karanlığa teslim olmayacağız.’ Alayınız karanlıksınız, haberiniz yok. Allah'a iman etmek gericilikse, biz de bal gibi, buz gibi gericiyiz. Müslüman Türk milletinin hassasiyetleriyle oynamayın. Ramazan ayımızı sulandırmaya kalkışmayın” diye konuştu.

ÖCALAN’IN ÇAĞRISI KCK’YI DA BAĞLAR

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de mesajlar veren Bahçeli, Öcalan’ın çağrısının KCK'yı da bağladığını belirtti. “Örgütün üst yapılanmasının feshi derhal sağlanmalı” diyen Bahçeli, “PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacak? Terörsüz Türkiye’ye hizmet eden İmralı'nın statü açığı nasıl kapatılacak?” diye sordu. Bu tartışmanın samimiyetle yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, kayyum uygulamasının demokrasi sınırları içinde yeniden değerlendirilmesini istedi ve “İki Ahmet’in makamlarına oturması da sağlanmalı” ifadesini kullandı.

TÜRK’ÜN ONURU KÜRT’ÜN ONURUDUR

TBMM bünyesinde hazırlanan komisyon raporunun, sürecin en önemli ayağını oluşturduğunu kaydeden Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefiyle yeni yüzyılın rotasının belirlendiğini söyledi. Türk-Kürt kardeşliğinin ilelebet payidar kalacağını vurgulayan Bahçeli şöyle konuştu: “Af ve cezasızlık algısına prim vermeden ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin çerçevesi çizilmeli. Türk’ün onuru Kürt’ün onurudur.”





Kızılelma mesajı

Bahçeli’nin toplantıda kullandığı yüzük ve rozetteki semboller dikkat çekti. Yüzük ve rozette saldırı pozisyonunda mızraklı bir Türk süvarisi ile “Kızılelma'ya Doğru” yazısı yer aldı. Yan taraflarda Göktürk alfabesi ve günümüz Türkçesi ile Orhun Abideleri'nden şu alıntı bulundu: “Türk Oğuz beyleri işitin: Üstte gök basmasa, altta yer delinmese, Türk milleti ilini töresini kim bozabilecekti? Türk milleti vazgeç, pişman ol!”



