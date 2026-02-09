MHP lideri Bahçeli: Bedel ödemeye hazırız

MHP lideri Bahçeli, parti politikalarıyla ilgili eleştirilere "Biz ilk günkü gibi Türkçüyüz, Turancıyız, Türk Milletçileriyiz. Bizi sorgulayan siyasi devşirmeler peki siz kimsiniz? Olsa olsa sizden tam bir siyasi dümenci olur ve nitekim olmuştur." sözleriyle karşılık verdi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Asaletsin cesaretin ve dirayetin timsali sevgili Bozkurtlar, Asenalar Milliyetçi Hareket Partisi'nin 57 yıllık ilkesi ve ülkesiyle tek yürek halinde kenetlenmiş bir halin aynasında hepinizi kemal-i hürmetle selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz safalar getirdiniz diyorum.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Milliyetçi Hareket Parti'nin 57. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle hazırlatıp gönderdiği çiçekten dolayı teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletiyorum.

Bağımsız vicdanımızla barışsever zihniyetimizle Türk Tarih ve Kültürüne muazzam bağlılığımızla 57 yıllık maziyi geride bıraktık.

On yılların tozunu yuttuk ama hain oyunları yutmadık. Milletimize hizmet etmekten dolayı karşılık beklemedik. Biz sevgimizde hasbi oldu. Biz bu ülkeyi karşılıksız sevdik. Biz milletimizin her insanını Allah için sevdik bağrımıza sıkıca bastık. Çünkü Allah'ın bize bizden daha yakın olduğuna iman ettik.

Kurşun yedik. Zor ve çetin yıllarda ayazı yedik. Cami avlularında şehit tabutlarını omuzlarken içi içimiz yedik. Ama zulme yenilmedik. zillete yenilmedik. Pusulara oyunlara tuzaklara pes etmedik tamam demedik. Birimiz gitse de diğeri onun yerini doldurdu. Dün neysek bugün oyuz. Biz Türk Milletine mensubiyet onurunu damarlarındaki asil kanla taşıyan milliyetçi Ülkücü Hareketiz. Milliyetçi Ülkücü olmak için de milleti seviyormuş gibi görünmek yetmeyecektir. Milliyetçilik ihtiyaç olduğunda ölüm karşısında imtihan olmaktır.

"Sizden siyasi dümenci olur"

Biz ilk günkü gibi Türkçüyüz Turancıyız Türk Milletçileriyiz. Orada burada bizi sorgulayan siyasi devşirmeler peki siz kimsiniz? Olsa olsa sizden tam bir siyasi dümenci olur ve nitekim olmuştur. Eleğin altında kalanlara geçmiş olsun. Üstünde kalanlarla mücadele devam edecek bu davanın varlığına leke sürülmeyecektir. Bugünkü nöbet bizdedir. Bugünkü nöbetçiler Milletçi Ülkücü harekettir. Cumhur İttifakıdır.

Türkiye sadece bir coğrafi bölgenin adı değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi Türk Milletidir. Türkiye'nin ve Türk Milleti'nin gelecek ümidi Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'dır.

"Türk Milleti muzaffer geçmişini geleceğe taşıyacaktır"

Milli Vicdan'ı uyandırmaya ihtiyaç vardır. Bugün yapmayı amaçladığımız da budur. İftihar ettiğimiz milletimizin vicdanı birdir. Biri ikiyle karalamak biri ikiyle bölmek mümkün değildir. Türk'ü ile Kürt'ü ile Türk Milleti muzaffer geçmişini geleceğe taşıyacaktır. Bu taşıma mutlaka gerçekleştirilecektir.

Terörsüz Türkiye hedefinin yakalanması Milli Dayanışmanın dinamizmiyle var olacaktır. Kan bağına ve soya dayalı ırkçı milliyetçilik anlayışının her şekli Türk Milliyetçiliği 'ne aykırıdır.

Herkesi uyarıyorum Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerini tartışmaya açmak etnik köken farklılıklarına dayanarak bunları yıkmaya çalışmak devletin varlığına kast etmekle eş değerdir.

Terörsüz Türkiye hedefinin kuvveden fiile geçmesiyle, Milliyetçi Hareket Partisi toplumsal siyasetin merkezi olduğunu ispat etmiştir.

"Güç kaynağımız Türk milletinin temiz vicdanı ve yüreğidir"

Milliyetçilik bir merkez değer olarak nasıl Atatürk döneminde belirleyici olmuşsa Milliyetçi Hareket Partisi'nin milliyetçi zihniyeti yine Türkiye'nin merkezi olacaktır.

Milliyetçilik yükselen bir değer olarak milletin gönlünde yer almaktadır. Yeni yüzyılın siyasi adresi bellidir. Adres Milliyetçi, Hareket Partisidir.

Bizim yegane güç kaynağımız Türk milletinin temiz vicdanı ve yüreğidir. Milliyetçi Hareket Partisi melezleşmiş güdümlü sözde milliyetçi partileri elinin tersiyle itecek ve ademe mahkum edecektir.

Bizim için 57 yıllık geçmişimiz şanla şerefle mündebiçtir. Bizim ülkü adını verip peşine düştüğümüz gelecek var olan tutkumuzdur. Zaman her varlığa taşıdığı varlığa göre tesir etmektedir. Ağaca bakarken ormanı göremeyen illüzyondan kurtulmak durumundayız. Meselelere geçmiş ile geleceğin bağlantısını kırmadan bakmak durumundayız.

Ülkenin güvenliği tehlikeye düşerse "Kim benim önüme düşecek?" sorusunun cevabını en iyi biz biliyoruz.

Ülküler idelaller ve hasletler yıldızlara benzerler. Onlara ulaşmasak bile onlara bakarak yönümüzü bulabiliriz.

"Türkiye 2053'te süper güç hedefine ulaşacaktır"

Türkiye Cumhuriyeti 1923 kuruluş ruhuyla var olacaktır. Güncence Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakadır. İstanbul'un fethinin 600'üncü kuruluş yıl dönümü olan 2053'te süper güç hedefine ulaşacaktır. Güvence Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifaktır.







































