Numan Kurtulmuş Bahçeli'yi ziyaret etti: 'TBMM üzerine düşeni yerine getirdi'

Numan Kurtulmuş, "Türkiye kritik bir eşikte. Uzun müzakerelerle partilerin ortaklaştığı metin ortaya çıktı. Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. Bu metin hiçbir siyasi partinin görüşü değildir. Komisyondaki tüm partilerin ortak çalışmasıyla çıkmış, oylanmıştır. Türkiye'nin bu meseleyi tarihin tozlu raflarına göndermesi için çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. Bu sürece verdiği destek için Bahçeli'ye şükranlarımı iletiyorum Bahçeli'nin tavrı örnek oldu" dedi.