Numan Kurtulmuş Bahçeli'yi ziyaret etti: 'TBMM üzerine düşeni yerine getirdi'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Toplumun geniş kesimleri bu metinle ilgili memnuniyet içinde. TBMM üzerine düşeni yerine getirdi" açıklamasında bulundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi partilerle görüşecek. Kurtulmuş’un ilk durağı MHP oldu.
'Bu metin hiçbir siyasi partinin görüşü değildir'
Numan Kurtulmuş, "Türkiye kritik bir eşikte. Uzun müzakerelerle partilerin ortaklaştığı metin ortaya çıktı. Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. Bu metin hiçbir siyasi partinin görüşü değildir. Komisyondaki tüm partilerin ortak çalışmasıyla çıkmış, oylanmıştır. Türkiye'nin bu meseleyi tarihin tozlu raflarına göndermesi için çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. Bu sürece verdiği destek için Bahçeli'ye şükranlarımı iletiyorum Bahçeli'nin tavrı örnek oldu" dedi.
Kurtulmuş, bugün saat 15.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, saat 16.30'da da DEM Parti Grubu'nu ziyaret edecek.