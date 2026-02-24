Kurtulmuş partileri ziyaret edecek

Kurtulmuş, Ramazan sonrasında Meclis gündemine gelmesi gerektiğini vurguladığı düzenlemeler kapsamında bugün ve yarın siyasi partilere ziyaret edecek. Kurtulmuş, bugün saat 12.00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, saat 15.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ve saat 16.30'da DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan'ı Meclis'teki makamlarinda ziyaret edecek. Kurtulmuş, yarın ise saat 15.00’te Yeni Yol Partisi Grup Yönetimini, saat 16.00'da AK Parti Grup Başkanlığını ziyaret edecek.