Kurtulmuş partileri ziyaret edecek

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0024/02/2026, Salı
G: 24/02/2026, Salı
Numan Kurtulmuş.
Numan Kurtulmuş.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunu açıklamasının ardından 'süreç yasaları' için harekete geçti.

Kurtulmuş, Ramazan sonrasında Meclis gündemine gelmesi gerektiğini vurguladığı düzenlemeler kapsamında bugün ve yarın siyasi partilere ziyaret edecek. Kurtulmuş, bugün saat 12.00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, saat 15.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ve saat 16.30'da DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan'ı Meclis'teki makamlarinda ziyaret edecek. Kurtulmuş, yarın ise saat 15.00’te Yeni Yol Partisi Grup Yönetimini, saat 16.00'da AK Parti Grup Başkanlığını ziyaret edecek.



#Numan Kurtulmuş
#TBMM
#Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu
