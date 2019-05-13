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ANTALYA

Alanya'da sahile bir çuval uyuşturucu vurdu

Çuvalla sahil vurdu

Antalya'nın Alanya ilçesindeki sahilde şüpheli paket ihbarını alan jandarma, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Akıntıyla sürüklenerek sahile vurduğu tespit edilen çuval içerisinde 27 kilo 70 gram esrar ele geçirildi.

Haber Merkezi IHA
Çuval içerisinde 118 paket halinde ve plaka şeklinde 27 kilo 70 esrar ele geçirildi.
Çuval içerisinde 118 paket halinde ve plaka şeklinde 27 kilo 70 esrar ele geçirildi.

Alanya'nın Konaklı Mahallesi’ndeki sahilde üzerinde yabancı kelimelerin yazdığı bir keten çuval olduğunun ihbarını alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, harekete geçti.

İhbar üzerine sahile gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak yaptıkları incelemelerde çuval içerinden gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Çuval içerisinde su geçirmez malzemelerle sarılı 118 paket halinde ve plaka şeklinde 27 kilo 70 esrar ele geçirildi.

Açıklardan akıntıyla sürüklenerek geldiği tespit edilen uyuşturucularla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İki gündür paketler halinde sahile vuruyor
GÜNDEM
İki gündür paketler halinde sahile vuruyor

İki gündür paketler halinde sahile vuruyor
FOTOĞRAF 15
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Ayvalık ilçesi Yellice Adası açıklarında uyuşturucu madde taşınan V.Y.'ye ait ahşap tekne, önceki gün battı.
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Teknede bulunan paketler halindeki vakumlanmış uyuşturucu madde, denize dağıldı.
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Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, dün Balıkesir ve Çanakkale sahilleri ile deniz yüzeyinden paketler halinde toplam 1 ton 411 kilo skunk topladı.
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Olayla ilgili Çanakkale'de gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı, Balıkesir'de gözaltına alınan tekne sahibi V.Y. ile İ.İ.Ç.'nin ise sorgularının sürdüğü bildirildi.
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Bu sabah Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi ile Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi arasında kalan sahil kesimine yine paketler halinde uyuşturucu vurdu. Bölge sakinleri, paketleri fark edip jandarma ekiplerine haber verdi.
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Gelen jandarma ekipleri, 9 paket halinde toplam 140 kilo uyuşturucuya el koydu. Böylece ele geçirilen uyuşturucu miktarı da 1 ton 551 kiloya çıktı.
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Bu arada sahil güvenlik ekipleri, batan 9 metre uzunluğundaki teknenin yerini yapılan çalışmayla belirledi.
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Ayvalık Liman Başkanlığı'na kayıtlı olan teknenin batığının Pınar Adası yakınlarında olduğu saptandı.
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İki gündür paketler halinde sahile vuruyor
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Yellice Adası açıklarında batan ahşap teknedeki uyuşturucu madde skunk, paketler halinde sahillere vurmaya devam ediyor. Dün 1 ton 411 kilo uyuşturucunun bulunduğu sahillerde, bugün de 140 kilo uyuşturucu ele geçti. Uyuşturucunun değerinin yaklaşık 66 milyon 300 bin TL olduğu öğrenildi.
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