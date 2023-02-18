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Dağ ikiye yarıldı

11 ili vuran 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıcılığı Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova köyündeki Kızılzarf Dağı'nda bir kez daha ortaya çıktı. Deniz seviyesinden 1500 m yükseklikteki Kızılzarf Dağı, ikiye ayrıldı. Köy sakini İbrahim Tatlı, “Çok büyük bir afet yaşadık” dedi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kızılzarf Dağı.

Kızılzarf Dağı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıcı etkisi Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova köyündeki Kızılzarf Dağı’nda da görüldü. Deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikteki Kurucaova’nın karşısındaki Kızılzarf Dağı, 7.7’lik ilk depremin ardından ikiye ayrıldı. Aynı gün meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde ise yarık daha da genişledi. Köyde 47 kişinin hayatını kaybettiği depremden ailesi ile sağ kurtulan İbrahim Tatlı (18), “Canımızı zor kurtardık. Evden çıktığımızda köyün karşısındaki dağda büyük bir yarık oluştuğunu gördük. Perişan bir haldeyiz, umarız bugünleri de geride bırakırız” diye konuştu.

Yöre halkının ‘Ulubaba’ dediği Kızılzarf Dağı’nın, evlerinin manzarasını oluşturduğunu belirten Tatlı, “Dağın ikiye ayrılmış halini her gün görmek, bize depremin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Kara yolları, ovayı ayıran deprem, dağı da ikiye ayırdı. Çok büyük bir afet yaşadık. Böyle bir afeti büyüklerimiz bile hatırlamıyor. Allah tekrarını yaşatmasın” dedi.



#Malatya
#Deprem
#Kızılzarf Dağ
33 dakika önce
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Dağ ikiye yarıldı
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