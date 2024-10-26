Ayşe Betül Kayahan





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TUSAŞ’taki saldırıyla ilgili olarak “Türkiye’den rahatsızlık duyanları, başarılarımızla daha fazla rahatsız edeceğiz” dedi. BRICS Zirvesi’ne katıldığı Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'daki temaslarının ardından dönüşünde gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, terörle mücadele ile ilgili net mesajlar verdi. TUSAŞ’ın Kahramankazan’daki yerleşkesine yapılan terör saldırısına değinen Erdoğan, şunları söyledi: “Dün geceden (önceki gece) itibaren saldırının cevabı kat kat fazlasıyla verilmeye başlanmıştır.”





HAİNLERE İNAT DAHA FAZLA ÜRETECEĞİZ

“Saldırıya yönelik adli soruşturmanın yanı sıra, istihbarat ve güvenlik birimlerimiz de kapsamlı çalışma yürütmektedir. Terörle mücadelemizi uhdemizde bulunan tüm imkanları kullanarak, çok boyutlu bir şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Terörün karanlık ve kanlı gölgesinin ülkemizin üzerinden tamamen çekildiği, aydınlık, huzurlu, güvenli bir Türkiye’yi inşa etme hedefimize mutlaka ulaşacağız. Savunma sanayiimiz inşallah bunun amiral gemisi olacaktır. Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. Büyüyen, güçlenen, haksızlık ve hukuksuzluklara cesaretle itiraz eden Türkiye’den rahatsızlık duyanları, başarılarımızla daha fazla rahatsız edeceğiz.”





TAVİZ VERMEDEN DEVAM EDECEĞİZ

“Bu terör saldırısında TUSAŞ gibi güzide bir kuruluşumuzun seçilmiş olması manidardır. Teröristler sadece bir kuruluşu değil, Türkiye’nin huzur ve güvenliğini hedef almışlardır. Kahramanlarımız canları pahasına TUSAŞ’ımızı, yani Türkiye’nin aydınlık geleceğini savunmuşlardır. Hem bu gözünü kan bürümüş canilerle mücadele edeceğiz, bu konuda durmak yok, hem ülkemizi müreffeh geleceğe taşıma azmimizden asla taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz.”





SALDIRI SURİYE’DEN SIZMA İLE OLDU

“Bütün güvenlik güçlerimiz anında teröristlere müdahale ederek, çok kısa zamanda saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristi etkisiz hale getirdiler. Terörist kendi kendini bildiğiniz gibi öldürmüş oldu. Bu terör saldırısının Suriye’den bir sızma hareketi şeklinde gelişmiş olduğunu özellikle öğrenmiş bulunuyoruz. Buna yönelik de tüm gece boyunca 40 ayrı noktaya operasyonlar yapıldı. Bu operasyonlarla da teröristlere çok çok ağır bedeller ödetildiği de ortada.”









Kaynağında yok edeceğiz

“Terörsüz bir Türkiye inşa edelim” sözleri hatırlatılan Erdoğan, şunları söyledi: “Terörle mücadeleden kesinlikle taviz vermemiz mümkün değil. Bu, kararlılıkla devam edecek ve terörü kaynağında yok etme politikamızı yine aynen sürdüreceğiz. Şunun bilinmesini isterim, teröristler kukladır, bunlar taşerondur. Bizim hedefimiz terörsüz bir Türkiye’dir. Hedefimiz tam bağımsız, bir, bütün ve müreffeh Türkiye’dir. Biz terörü tamamen kaynağında kurutmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birliğimize saçılan nifak tohumlarını temizlemek, bu ayrık otlarını ayıklamak ve hepimizin olan bu vatanı aydınlık yarınlara hep birlikte taşımak zorundayız ve taşıyacağız. Bundan da taviz söz konusu değil.”





Umarım Esed yapıcı olur

ABD’nin PYD/YPG’ye desteğiyle ilgili olarak Erdoğan, “Amerika’nın bölgedeki terör örgütlerini kendi çıkarları ve İsrail’in güvenliği için kullandığı artık bilinen bir gerçek. Biz kendi topraklarımızın korumacısı, onların hamisi olacağız” diye konuştu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'le görüşmeye dair soruya Erdoğan, şöyle cevap verdi: “Bölgemiz bir ateş çemberine dönmüş durumda ve her geçen gün maalesef bu çember daralıyor. Suriye yönetiminin Türkiye ile samimi ve gerçekçi bir normalleşmenin kendilerine sağlayacağı faydaları anlayarak adımlarını ona göre atması temel beklentimizdir. Umarım önümüzdeki dönemde bu konuda yapıcı bir adım görür ve Türkiye-Suriye normalleşmesini inşa ederiz.”





Batı ülkeleri şimdi de Filistinlilere borçlanıyor

Batı’nın Gazze’de katliam yapan İsrail’e desteğine değinen Erdoğan, “Batı maalesef kendini İsrail’e karşı borçlu hissediyor. Avrupa Yahudilerine karşı Nazi yönetiminin yaptıklarına sessiz kaldıkları için bir borç ödeme yöntemi olarak İsrail’in soykırımına sessiz ve tepkisiz kalıyorlar. Yani Batı, bir anlamda borcu borçla kapatmaya çalışıyor. Fakat şimdi de Filistinlilere karşı borçlanıyorlar, bu dönemin Nazileri haline gelen İsrail’e kol kanat gererek torunlarına utanç verici bir geçmiş bırakıyorlar” ifadelerini kullandı.





S-400 kararını biz veririz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı, S-400’ün diğer fazı ve Çin’le ilişkiler konusunda da açıklama yaptı.

Putin’le görüşme ve Rusya-Ukrayna Savaşı: “Putin ve heyetiyle yaptığımız görüşmede esir takaslarıyla alakalı beklentilerin olduğunu gördük. Şu anda bu esir takaslarına yönelik adımları da yakın takibe almış bulunuyoruz. Biz sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi konusunda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. “

S-400 tedariki ve Çelik Kubbe: “S-400’ün diğer fazıyla alakalı ‘Acaba birileri ne der?’ diye bizim bir düşüncemiz yok. Onun kararını Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak biz veririz. Ama Çelik Kubbe adını biz koyduğumuza göre bunun takvimini de biz belirleyeceğiz.”

Çin’le ilişkiler: “Çin ile geçmişten bugüne uzanan bağlarımız bulunuyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bize bir ziyaret gerçekleştirecek, ardından da biz kendilerine bir ziyaret yapacağız.”



















