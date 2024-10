Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramayacaklar

"Her ne kadar şehitlerimiz sebebiyle acımız büyük olsa da Türkiye Yüzyılı ülkümüze kasteden alçaklarla mücadele azmimiz çok daha büyüktür. Bu tarz kalleşliklerle bize geri adım attıracaklarını zannedenlerin tepesine binmeye, inlerini başlarına geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bekasına yönelik tüm tehditleri kaynağında bertaraf etme gücüne, kapasitesine ve kararlılığına sahiptir. Türkiye 85 milyon vatandaşının topyekun kenetlenmesiyle her türlü tuzağı bozacak basireti de hamdolsun ziyadesiyle haizdir. Şu gerçeği herkes yakında görecektir; milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı, akim kalacak başarısız olacak, en sonunda dönüp kandan beslenen terör baronlarını vuracaktır."