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Datça açıklarında korkutan deprem

AFAD, Ege Denizi'nde Datça'nın 43 kilometre açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Datça açıklarında korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 14.26'da, 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde, Datça'nın 42,98 kilometre açığındaki deprem, yerin 15,02 kilometre derinliğinde oldu.

  • Öte yandan saat 14.36'da yine aynı bölgede bu kez 3.4 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.

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