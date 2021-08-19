Datça açıklarında korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 14.26'da, 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde, Datça'nın 42,98 kilometre açığındaki deprem, yerin 15,02 kilometre derinliğinde oldu.
- Öte yandan saat 14.36'da yine aynı bölgede bu kez 3.4 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.
#DEPREM: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 14.26'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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#DEPREM: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 14.26'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.