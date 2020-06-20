DEAŞ zulmü kitap oldu

DEAŞ döneminde insanların sokaklarda teröristlerce infaz edildiği, bazı kadınların köleleştirildiği ve çocukların silah altına alındığı anlatılırken, Bab’da yaşayan bir kadının, “DEAŞ zamanı hiçbir yere çıkamazdık. Birçok hasta evden çıkamadıkları için öldü” ifadelerine yer verildi. Yerel emniyet mensubu olarak görev yapan bir kadın ise DEAŞ’ın zulmünü şu sözlerle anlattı: “Beğendikleri kadınları ailesinden istiyorlardı. Babası itiraz ederse babasını ya tutukluyorlar ya da öldürüyorlardı. O kadını bir şekilde alıyorlardı. 3 ay sonra ‘Boşadım’ deyip başka DEAŞ’lının nikahına geçiriyorlardı. O da 3-4 ay sonra ‘Boşadım’ diyordu. Kadınları cinsel yönden devamlı kullanıyorlardı.”

Bölge emniyetinde çalışan bir yetkili ise işgal günlerinde unutamadığı bir olayı şu şekilde aktardı: “DEAŞ zamanında her an ölümle karşı karşıyaydık. Kadın, eşarpla evinin önündeyken ceza aldı; ‘zorunlu dini eğitim’ cezası. Bir başka yerde de kadın ‘siyah peçe takmadı’ diye kocasını ayaklarının dibine ateş ederek, yollarda koşturdular.”