Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem DEAŞ zulmü kitap oldu
ANKARA

DEAŞ zulmü kitap oldu

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât Bölgelerinde İnsani Güvenlik’ kitabında Suriyeli kadınlar, terör örgütü DEAŞ’ın etkin olduğu dönemde maruz kaldıkları zulmü anlattı. 300 kişinin anlatımıyla hazırlanan kitapta Azez, Çobanbey, Cerablus, Bab, Afrin ve Cinderes’te terör örgütlerinin işgal dönemine ilişkin çarpıcı tanıklıklar yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kitapta Suriyeli kadınlar, terör örgütü DEAŞ’ın etkin olduğu dönemde maruz kaldıkları zulmü anlattı.
Kitapta Suriyeli kadınlar, terör örgütü DEAŞ’ın etkin olduğu dönemde maruz kaldıkları zulmü anlattı.

DEAŞ döneminde insanların sokaklarda teröristlerce infaz edildiği, bazı kadınların köleleştirildiği ve çocukların silah altına alındığı anlatılırken, Bab’da yaşayan bir kadının, “DEAŞ zamanı hiçbir yere çıkamazdık. Birçok hasta evden çıkamadıkları için öldü” ifadelerine yer verildi. Yerel emniyet mensubu olarak görev yapan bir kadın ise DEAŞ’ın zulmünü şu sözlerle anlattı: “Beğendikleri kadınları ailesinden istiyorlardı. Babası itiraz ederse babasını ya tutukluyorlar ya da öldürüyorlardı. O kadını bir şekilde alıyorlardı. 3 ay sonra ‘Boşadım’ deyip başka DEAŞ’lının nikahına geçiriyorlardı. O da 3-4 ay sonra ‘Boşadım’ diyordu. Kadınları cinsel yönden devamlı kullanıyorlardı.”

Bölge emniyetinde çalışan bir yetkili ise işgal günlerinde unutamadığı bir olayı şu şekilde aktardı: “DEAŞ zamanında her an ölümle karşı karşıyaydık. Kadın, eşarpla evinin önündeyken ceza aldı; ‘zorunlu dini eğitim’ cezası. Bir başka yerde de kadın ‘siyah peçe takmadı’ diye kocasını ayaklarının dibine ateş ederek, yollarda koşturdular.”

Azez'de yakalanan DEAŞ üyesi Kilis'e getirildi
DÜNYA
Azez'de yakalanan DEAŞ üyesi Kilis'e getirildi
Abone Ol Google News
Elli altısı itirafçı oldu

Elli altısı itirafçı oldu

Ankesörlü telefonlardan görüşmüşlerdi.
Kritik dönüş

Kritik dönüş

Başakşehir 1-0 geriye düşmesine rağmen deplasmanda kazandı.
Tekme tokat dövdüler

Tekme tokat dövdüler

​Cadde ortasında dakikalarca devam etti.
İki ilden güzel haber

İki ilden güzel haber

Son bir haftanın en düşük vaka sayısı tespit edildi.

Yönetimi hedef aldı

Yönetimi hedef aldı

Sözleşmesini fesheden Alman futbolcu ilk kez konuştu.
Anında <br>imha edildiler

Anında
imha edildiler

Operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.
Tedbir sonuç verdi

Tedbir sonuç verdi

​Bakan Koca, yeni vakaların düştüğünü açıkladı.
Memurluğa giriş için <br>yeni kanun Meclis'te

Memurluğa giriş için
yeni kanun Meclis'te

Eşi ile birinci derece kan ve sıhri hısımları da dahil edilecek.
Son görüntüleri <br>yürekleri burktu

Son görüntüleri
yürekleri burktu

​Koronavirüsten vefat eden doktorun son uyarısı.
Türkiye yağışa <br>teslim oldu

Türkiye yağışa
teslim oldu

​Şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Cezası indirildi

Cezası indirildi

​Tahkim Kurulu, F.Bahçe'nin itirazını kabul etti.
Hayata <br>böyle tutundu

Hayata
böyle tutundu

​Bodrum kattaki kadını dalgıç polis kurtardı.
AK Parti'nin adayı belli oldu

AK Parti'nin adayı belli oldu

​TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in 1. koltuğuna yeniden talip.
Çalıntı Yunan <br>adalarına <br>yakından bakalım

Çalıntı Yunan
adalarına
yakından bakalım

Atina'nın planı hayata geçerse Türk balıkçılar denize bile açılamaz.

Çin'le swap anlaşması yapıldı

Çin'le swap anlaşması yapıldı

Merkez Bankası'ndan doların ateşini düşürecek açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.