Defne Hastanesi'nde ağır hastalar ölüme mi terk edildi? Hastane yöneticisi ilk kez konuştu

Hürriyet'in haberine göre; Hastanenin üst düzey yöneticisi, “Yoğun bakımdaki hastalar ölüme terk edildi” iddiasına ilişkin olarak şu savunmayı yaptı: “Gereken her şey yapıldı. O görüntüler depremin üçüncü günü arama kurtarma ekipleri tarafından çekildi. Çünkü biz o hastaları çıkaramadık, orada olduklarından haberimiz de vardı. Bir apartman dairesinde insanlar kaldı, kimse kurtaramadı, beşinci gün, yedinci gün enkazlardan çıkarılanlar oldu, yani bu da buna benzer bir olay. Hastaların büyük çoğunluğunu tahliye ettik ilk gün. Depremden kaynaklı olarak hastanenin merdivenleri kırıldı, elektrikler kesildi, kabloların kopması sonucu jeneratör de devreye giremedi, asansör çalışamaz hale geldi. O hastaların bazıları o şekilde hayatını kaybetti.”