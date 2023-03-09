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Defne Hastanesi'nde ağır hastalar ölüme mi terk edildi? Hastane yöneticisi ilk kez konuştu

Hatay'da bulunan Özel Defne Hastanesi'nin yoğun bakım servisindeki hastaların ölüme terk edildiği iddiası büyük yankı uyandırırken, hastane yöneticisi ilk kez konuştu. "Orada olduklarından haberimiz vardı" diyen yönetici, "Merdivenler yıkıldı, elektrikler kesildi o yüzden o hastaları çıkaramadık." savunması yaptı.

10:03 . 9/03/2023 Perşembe
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Hastaların ölüme terk edildiğinin iddia edildiği Defne Hastanesinin yöneticisi ilk kez konuştu.

Hastaların ölüme terk edildiğinin iddia edildiği Defne Hastanesinin yöneticisi ilk kez konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen binalar arasında, Hatay’da Özel Defne Hastanesi de yer aldı. Depremin etkisiyle yıkılan hastanenin yoğun bakım servisinde bulunan 1 bebek ve 8 yetişkin hasta kurtarılamadığı için hayatını kaybetti. Zonguldak UMKE ekipleri depremin 3. gününde yoğun bakım servisine girerek, arama kurtarma çalışması yaptı. Ekiplerin yoğun bakımdaki kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüler, “Yoğun bakım servisindeki hastalar ölüme terk edildi” şeklinde yayınlandı.

Soruşturma başlatıldı

Kamuoyunda büyük tepki yaratan görüntülerin perde arkasını araştırıldıdı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı “yoğun bakım hastalarının kaderine terk edildiği” iddiasına ilişkin olarak sağlık görevlileri hakkında soruşturma izni talebinde bulundu. Başsavcılığın ayrıca hastanenin müteahhidi hakkında soruşturma sürdürdüğü öğrenildi. Savcılığın görüntüleri paylaşan kişiler hakkında da soruşturma yaptığı bildirildi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı da idari soruşturma başlattığını duyurdu.

Merdivenler yıkıldı elektrikler kesildi

Hürriyet'in haberine göre; Hastanenin üst düzey yöneticisi, “Yoğun bakımdaki hastalar ölüme terk edildi” iddiasına ilişkin olarak şu savunmayı yaptı: “Gereken her şey yapıldı. O görüntüler depremin üçüncü günü arama kurtarma ekipleri tarafından çekildi. Çünkü biz o hastaları çıkaramadık, orada olduklarından haberimiz de vardı. Bir apartman dairesinde insanlar kaldı, kimse kurtaramadı, beşinci gün, yedinci gün enkazlardan çıkarılanlar oldu, yani bu da buna benzer bir olay. Hastaların büyük çoğunluğunu tahliye ettik ilk gün. Depremden kaynaklı olarak hastanenin merdivenleri kırıldı, elektrikler kesildi, kabloların kopması sonucu jeneratör de devreye giremedi, asansör çalışamaz hale geldi. O hastaların bazıları o şekilde hayatını kaybetti.”

'Ekipleri biz çağırdık'

Kurtarma ekiplerinin kendileri tarafından çağrıldığını iddia eden aynı yönetici, “Biz oraya bir görevli koyduk. Kendimi suçlu hissetmiyorum” dedi.

Bakan Koca: Soruşturma başlatıldı

Sağlık Koca, yoğun bakım servisinde hastaların ölüme terk edildiği iddialarına ilişkin “Depremin sağlık camiamıza yaşattığı üzüntüleri bir kat daha arttırmıştır. Bu ve benzeri iddialarla ilgili gerekli soruşturmaları başlatmış bulunuyoruz” dedi.




#Defne hastanesi
#Hatay
#Antakya
23 dakika önce
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Defne Hastanesi'nde ağır hastalar ölüme mi terk edildi? Hastane yöneticisi ilk kez konuştu
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