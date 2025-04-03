Delegeler Kemal Bey’i göreve çağırıyor

CHP’de kurultay bilmecesi devam ediyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, “Hiçbir zaman 'Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim' diye ifadem olmadı. Kurultay kimi seçerse, doğrusu o olur” açıklamasının ardından delege harekete geçti. Adaylığını kendisinin açıklamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu'nu delegelerin imza toplayıp aday gösterebileceği belirtiliyor.





DOĞU MASASI DESTEĞİ

Kılıçdaroğlu’na yakın delegelerin 10 ila 15 kişilik ekipler halinde Türkiye’nin dört bir yanında örgütlenmeye başladığı ve Kılıçdaroğlu'nun aday olması için imza toplamaya başladığı öğrenildi. Özellikle bir dönem “Doğu Masası” adı altında yoğunlaşılan Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesindeki illerde imza alınmaya başlandı. Diyarbakır’da 10 delegenin Kılıçdaroğlu için imza attığı kaydedildi.





YAKIN EKİBİ DOĞRULADI

Kılıçdaroğlu'na destek veren delegeler kendi aralarında örgütlenip delege desteği almaya başladı. Bazı delegeler Kılıçdaroğlu’na mesaj gönderip sosyal medyadan da çağrıda bulunuyor. Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar “Delegelerin Kemal Bey ile ilgili bir tasarrufu var. Mesajlar atılıyor. İmzaların toplanmasına göre karar verilecek” sözleriyle bu süreci doğruladı. Ancak atılan mesajlar ve sosyal medyadaki çağrılarla ilgili, “Bizim bir dahlimiz yok. Delegeler kendi içerisinde örgütleniyor” değerlendirme-sinde bulunuldu.





GEMİYİ GÜVENLİ LİMANA TAŞI

Delegelerden gelen mesajlarda “Biz aşağıda imzası bulunan kurultay delegeleri, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu göreve ve sorumluluğa davet ediyoruz. 6 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan Kurultayda gemiyi güvenli limana taşıma sorumluluğu almaktan kaçınamazsınız. Biz CHP Kurultay delegeleri olarak sizi göreve davet ediyoruz” yazdığı öğrenildi.





TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK

Delegeler Kılıçdaroğlu’na sosyal medyadan da destek veriyor. Ankara kurultay delegesi Elmas Kübra Karaca, X hesabından paylaştığı mesajla Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı yaptı: “Parti içinde yaşanan ayrışmalar ve yönetimdeki zafiyet, CHP'nin kurumsal kimliği ve toplumsal güvenilirliğine ciddi zarar vermektedir. Bu kritik süreçte, partimizin içinde bulunduğu kaosu aşmak ve güçlü bir direnç göstermek adına Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu göreve davet ediyorum. Partimizi güvenli bir limana taşımak ve bu zorlu süreci sağduyu ve kararlılıkla yönetmek için sizi yeniden göreve çağırıyoruz. Bu çağrı bir tercih değil, bir zorunluluktur. Cumhuriyet’in kazanımları, partimizin köklü mirası ve ülkemizin geleceği adına sizi, bu tarihi sorumluluğu üstlenmeye davet ediyoruz.”





553 İMZA GEÇİLDİ

6 Nisan’da yapılacak kurultayda 1368 delege oy kullanacak. 500’den fazla delegenin Kılıçdaroğlu'na kurultayda aday olması için destek verdiği öne sürüldü. Savcı Sayan, sosyal medya hesabından “Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 90 aday. Az önce kaynağım bildirdi. 553 rakamını geçmişler. Kaynak: CHP’li ve çok sağlam” mesajını paylaştı. Daha önce de 553 ıslak imzanın hazır olduğunu iddia eden Sayan, Kılıçdaroğlu’nun kurultayda kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti.



