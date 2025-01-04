DEM’den Meclis turuna devam

TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve Ahmet Türk’ten oluşan İmralı Heyeti, pazartesi günü sırasıyla Gelecek Partisi, AK Parti ve Saadet Partisi’ni salı günü ise Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi’ni ziyaret edecek.

Heyet, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkanvekili Efkan Ala ile pazartesi günü saat 13.30’da Meclis’te bir araya gelecek. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı ise parti genel merkezlerinde ziyaret edecek olan heyet pazartesi ya da salı günü de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek. Görüşmenin Meclis’te olması bekleniyor.