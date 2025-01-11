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DEM’li başkan terörden gözaltında

DEM’li başkan terörden gözaltında

04:0011/01/2025, Cumartesi
G: 11/01/2025, Cumartesi
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Nuriye Aslan - Hoşyar Sarıyıldız
Nuriye Aslan - Hoşyar Sarıyıldız

Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı DEM Partili Hoşyar Sarıyıldız, yardımcısı ve 4 meclis üyesi gözaltına alındı. Sarıyıldız ve meclis üyeleri terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütüne üye olmak ve finansman sağlamakla suçlanıyor.

Mersin’de Akdeniz Belediyesi’nin DEM Partili eş başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan ile dört belediye meclisi üyesi gözaltına alındı.


SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu'na aykırılık" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarını işleyenlere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, sözde eş başkan, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Nuriye Arslan, Akdeniz Belediyesi’nin DEM Partili meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.


GERGİNLİK YAŞANDI

Operasyonun ardından Akdeniz Belediye binasının çevresinde ekiplerin aldığı önlemler sürerken, DEM Parti yanlısı bir grup belediye binasına girmek istedi. Bunun üzerine gruptakiler ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.


#DEM Parti
#Mersin
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#Hoşyar Sarıyıldız
#Nuriye Aslan

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