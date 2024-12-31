DEM süreci sabote etti: Çağrı yok şart var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim’de TBMM’de Meclis Grup Toplantısı’nda terörist başı Abdullah Öcalan’a yaptığı ‘PKK’yı lağvetme’ çağrısından sonra gerçekleşen İmralı ziyareti bekleneni vermedi.

Terörist başına “Örgütü lağvet” ve “Terörü bitir” çağrısı yağan Bahçeli, Öcalan ile DEM Parti’nin görüşmesi gerektiğini de savunarak, süreci bir adım öteye taşıdı. Bu açıklamaların ardından İmralı’dan gelecek cevap bekleniyordu.

BEKLENEN ETKİ YOK

Çağrıdan 2 ay 7 gün sonra TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan’dan oluşan DEM Parti heyeti, cumartesi günü İmralı’ya gitti. Adada Öcalan ile görüşen DEM heyetinin açıkladığı mesajda ‘örgütün lağvedilmesi’ ve ‘silah bırakma’ çağrısı yerine şartlar içeren niyet beyanı vardı. Öcalan, 7 maddede sıraladığı görüşlerinde, örgütte doğrudan silah bırakma çağrısı yapamazken üstü örtülü şartları beklenen etkiyi sağlamadı.

İPE UN SERDİ

Öcalan mesajında, “Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım” ifadelerini kullandı. Öcalan’ın mesajında sadece niyet beyan etmesi ve doğrudan örgüte bir çağrıda bulunmaması, ‘ipe un serme’ olarak değerlendirildi. Öcalan’ın çağrısındaki Suriye atfına rağmen bu ülkenin kuzeyindeki PKK’nn uzantısı olan PYD/YPG’ye karşı net bir tavır alınmaması da eleştirildi.

DEM SÜRECİ SABOTE ETTİ

Öte yandan DEM Parti’den, Bahçeli’nin çıkışının ardından süreci baltalayacak açıklamalar da geldi. DEM Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo’nun, 22 Aralık’ta TBMM Genel Kurulu’ndaki, “Bizim topraklarımızın üstüne baraj kuruyorsunuz. Sonra o barajlardan edindiğiniz elektriği bize satmanız sizin hakkınız değildir. Bizim suyumuzla kuraklaştırdığınız topraklarımızda çiftçilerimize yoğun elektrik faturaları vererek onların tarımsal faaliyetlerini yürütmek sizin haddiniz değildir” sözleri tepki çekti.

TÜRKİYE’Yİ SUÇLADI

Yine DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, bu süreçte Suriye iç savaş sürecinde Türkiye’yi suçlaması dikkatlerden kaçmadı. Koçyiğit, 12 Aralık’ta Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “Türkiye, 2011 yılından beri Suriye iç savaşlarındaki yangına benzin döken taraflardan biriydi” dedi. DEM’in diğer Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise aynı basın toplantısında TSK’nın PKK’ya karşı Türkiye sınırlarını korumak için attığı adımları da eleştirerek, “Sınır güvenliği tankla, topla, İHA’yla, SİHA’yla sağlanmaz” ifadelerini kullandı.

PKK lağvedilmeden müzakere olamaz

İktidarın, İmralı’da DEM Parti ile terörist başı Öcalan arasında gerçekleşen ilk görüşme sonrasında yeni başlayan sürece yönelik görüşleri de ortaya çıkmaya başladı. Üst düzey AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hükümet yeni süreçte örgütün silah bırakmasını ve kendi lağvetmesini bekliyor. Öcalan’ın bu yönde bir çağrıda bulunmasının belli bir zamana yayılacağını ancak bu çağrıyı yapmadan müzakere masasının kurulamayacağı görüşü gerek hükümet gerekse ilgi devlet kurumlarında ağırlık kazanan bir görüş halini aldı. Kaynaklar, hükümetin 28 Aralık’ta İmralı’da DEM Parti heyeti ile terörist başı Abdullah Öcalan’ın mesajlarının ardından başlayan yeni sürece ilişkin görüşlerini ve beklentilerini de aktardı.

SİLAH BIRAKTIĞINIZI AÇIKLAYIN

Bu çerçevede, İmralı’nın 1978 yılında Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nin Fis köyünde kurulan PKK’nın lağvedildiğini ve silahlı unsurlarının silah bıraktığını açıklaması durumunda müzakereye geçilmesinden yana. İmralı’nın ön şartsız, silah, terör ve tedhiş eylemlerinden vazgeçtiğini duyurarak bu süreçte yer alması gerektiği belirtiliyor. Aksi halde bir müzakerenin oluşamayacağı ve sürecin tıkanacağı da gerekli taraflara aktarılacak.

10 tur görüşme

DEM Parti heyetinin önümüzdeki ay içinde İmralı’ya bir kez daha gitmesi öngörüldü. Bu ikinci ziyarette Ahmet Türk’ün de yer alacağı ifade edildi. Üçüncü görüşme ve sonrasında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nın da ‘İmralı Heyeti’nde yer alması bekleniyor. Kaynaklar, Öcalan’ın 10 tur görüşmeden sonra silah bırakma ve örgütü kendisi lağvetmesi yönünde çağrıda bulunabileceğini söyledi.



