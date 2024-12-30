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DEM Parti İmralı heyetinden yeni açıklama: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz

DEM Parti İmralı heyetinden yeni açıklama: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:2430/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Sırrı Süreyya Önder DEM Parti'nin İmralı heyetinde yer aldı
Sırrı Süreyya Önder DEM Parti'nin İmralı heyetinde yer aldı

DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder "Önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Yeni yılda kapsamlı bir açıklama yapacağız." dedi.

DEM Parti’nin İmralı heyetinden yeni bir açıklama geldi.


"Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz"


Heyette yer alan Sırrı Süreyya Önder A Haber'e yaptığı açıklamada
"Tek bir cümle kurmak gerekirse, önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz."
dedi.

Önder, yeni yılda kapsamlı bir açıklama yapılacağını da bildirdi.


DEM Parti heyetin İmralı ziyareti sonrası teröristbaşı Öcalan'ın mesajlarını içeren bir açıklama yayımlamıştı. 7 maddeden oluşan açıklamada 'silah bırakma çağrısı yapmak için hazırım' mesajı dikkat çekmişti.


#DEM Parti
#İmralı
#Öcalan

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