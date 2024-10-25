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DEM Parti: Öcalan hazır

DEM Parti: Öcalan hazır

Haber Merkezi
04:0025/10/2024, Cuma
G: 25/10/2024, Cuma
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Ayşegül Doğan
Ayşegül Doğan

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan aracılığıyla gönderdiği ilk mesajını değerlendirdi. Doğan, "İmralı hazır, Öcalan hazır. Peki devlet hazır mı? Sıra bu çağrıyı yapanlar ve destekleyenlerde" dedi. DEM Parti Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında konuşan Doğan, TUSAŞ’a saldırıyı kınarken, saldırı sonrası kuzey ve doğu Suriye'ye dönük başlatılan hava operasyonunu da eleştirdi. Doğan, Öcalan'ın mesajına ilişkin açıklamada, şunları kaydetti:


PEK ÇOK MESAJ BARINDIRIYOR

"Tecrit ortadan kalktı diyemeyeceğimizi kendisi (Öcalan) söylüyor. Görüşme sağlandı Ömer Öcalan tarafından. Yıllardır başvurular yapıyoruz ama ilk defa yıllar sonra görüşme sağlandı. 3 satır gibi görünen bu mesaj kendi içinde pek çok mesajı barındırıyor. Birincisi tecridin devam ettiğini kendisi ifade ediyor. İkincisi 'koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik' olduğunu söylüyor. Yani İmralı hazır, Öcalan hazır. Peki devlet hazır mı? Sıra bu çağrıyı yapanlar ve destekleyenlerde. Artık bu sözü hayata geçirme zamanı."


#politika
#DEM Parti
#Devlet Bahçeli

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