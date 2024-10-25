DEM Parti: Öcalan hazır

"Tecrit ortadan kalktı diyemeyeceğimizi kendisi (Öcalan) söylüyor. Görüşme sağlandı Ömer Öcalan tarafından. Yıllardır başvurular yapıyoruz ama ilk defa yıllar sonra görüşme sağlandı. 3 satır gibi görünen bu mesaj kendi içinde pek çok mesajı barındırıyor. Birincisi tecridin devam ettiğini kendisi ifade ediyor. İkincisi 'koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik' olduğunu söylüyor. Yani İmralı hazır, Öcalan hazır. Peki devlet hazır mı? Sıra bu çağrıyı yapanlar ve destekleyenlerde. Artık bu sözü hayata geçirme zamanı."