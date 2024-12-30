İmralı görüşmesinde Suriye geniş yer tuttu

Buldan, “Abdullah Öcalan bize de muhalefetle görüşme gibi bir sorumluluk yükledi. Biz de bunu yapacağız” dedi. Yapacakları görüşmelerin ve temasların ardından yeniden Sırrı Süreyya Önder ile İmralı’yı ziyaret edeceklerini kaydeden Tarihin henüz belli olmadığını, takvime ilişkin çok net bir şey söyleyemeyeceğini ifade eden Buldan, Öcalan ile 2015’ten bu yana ilk kez görüştüklerini ve terörist başının bu görüşme için ‘bir şans’ nitelendirmesinde bulunduğunu da söyledi.