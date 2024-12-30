İmralı görüşmesinde Suriye geniş yer tuttu

DEM Parti kaynakları, 2015 sonrasında ilk kez görüştükleri terörist başı Abdullah Öcalan’ın 6 maddede özetlediği görüşlerinde ana unsurun ‘Meclis’ olduğunu söyledi. Kaynaklar, görüşmede Suriye’de yaşanan gelişmelerin geniş yer tuttuğunu ifade etti.
DEM Parti heyetiyle önceki gün İmralı’da bir araya gelen terörist başı Abdullah Öcalan'ın, heyetteki TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan’a Suriye’nin kuzeyindeki PYD/YPG varlığı dahil, bölgedeki gelişmelere ilişkin görüşlerini ifade ettiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre; Öcalan görüşmede önceliğini Türkiye’nin iç barışının sağlanması kadar bölgedeki gelişmelere verdi. Meclis tabanında bir çözüm talebinin göz ardı edilemeyeceğini de ifade etti.
KANDİL’LE TEMAS İÇİN ERKEN
Yeni Şafak’a konuşan üst düzey bir DEM Parti yetkilisi ise, Öcalan’ın ‘Meclis’ vurgusunun TBMM’nin kurumsal yapısına dönük olduğunu belirterek, “Bu açıklamayı, bir komisyonun kurulması ya da yeni Anayasa sürecinden de öte Meclis’in kurumsal yapısına dönük bir vurgu olarak okuduk. Bunun yasal veya anayasal düzeyde bir çözüm için adresin Meclis olduğunu gösterir bir atıf olarak okunması gerekiyor. Bu ziyaret ayrıca başka ziyaretlerin başlaması açısından da önemli bir göstergedir. Ancak Öcalan ve Kandil arasında, DEM Parti üzerinden yeni bir görüşme trafiğinin başlaması beklemek için çok erkendir. Devletin ve hükümetin reflekslerini görmeden bunu söyleyemeyiz” değerlendirmesinde bulundu.
GÖRÜŞME TRAFİĞİ ARTABİLİR
Öcalan’ın Meclis atfının ‘umut hakkı’ ya da örgüte dönük bir affa da işaret edebileceğini belirten başka bir DEM Parti yetkilisi ise görüşme sürecinin yeni başladığını aktararak, 2025 yılının ilk 3 ayında İmralı trafiğinin daha da artabileceğini işaret etti. DEM Parti kaynakları; Öcalan ile yapılan bu temasın öncü bir ziyaret olduğunu vurgulayarak, “Bir nerede kalmıştık ziyareti olarak okunabilir” ifadelerini kullandı.
Parti ziyaretleri yıl başından sonra
- Önceki gün Sırrı Süreyya Önder ile birlikte terörist başı Abdullah Öcalan’ı ziyaret eden DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, yıl başından sonra siyasi partilerin genel başkanlarından randevu talep edeceklerini söyledi. Buldan, siyasi parti liderlerine Öcalan’ın mesajlarını anlatacaklarını ve kısa süre sonra yeniden İmralı’ya gideceklerini belirtti.
TARİH HENÜZ BELLİ DEĞİL
- Buldan, “Abdullah Öcalan bize de muhalefetle görüşme gibi bir sorumluluk yükledi. Biz de bunu yapacağız” dedi. Yapacakları görüşmelerin ve temasların ardından yeniden Sırrı Süreyya Önder ile İmralı’yı ziyaret edeceklerini kaydeden Tarihin henüz belli olmadığını, takvime ilişkin çok net bir şey söyleyemeyeceğini ifade eden Buldan, Öcalan ile 2015’ten bu yana ilk kez görüştüklerini ve terörist başının bu görüşme için ‘bir şans’ nitelendirmesinde bulunduğunu da söyledi.