Denetimler sürüyor: Kadıköy’de 50 araç trafikten men edildi

17:14 25/03/2026, Çarşamba
IHA
2 bin 34 araç kontrol edildi, 50 araç trafikten men edildi
Kadıköy’de 20-21-22 Mart 2026 tarihlerinde trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde toplam 2 bin 34 araç kontrol edildi. Yapılan uygulamalarda çeşitli trafik ihlallerinden toplam 856 bin 489 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde teknik şartlara aykırı 4 araç, abartı egzoz kullanan 3 araç, muayenesiz olduğu tespit edilen 18 araç ve sigortasız 1 araç hakkında işlem yapıldı.

Ayrıca geri alınmış ehliyetle araç kullanan 3 sürücü, yetersiz ehliyetle araç kullanan 3 sürücü ve sürücü belgesini dönüştürmeyen 2 kişi de cezai işleme tabi tutuldu.

Kurallara uymayan sürücülere yönelik uygulamalarda 4 sürücü tehlikeli şerit değiştirmekten ve 1 araç ise yüksek ses nedeniyle cezalandırıldı.

Gerçekleştirilen denetimler kapsamında toplam 50 araç trafikten men edildi.



