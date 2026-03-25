APP plaka bilmecesinde sürücülere kritik uyarı: Buna gerek yok

25/03/2026, Çarşamba
Vatandaş eski plakasını da APP diye değiştirmek istiyor.
Adana Şoförler ve Otomobilciler EsnafOdası Başkanı Tahir Alpaslan, "Vatandaş eski plakasını da değiştirmek istiyor. Oysa buna gerek yok. Şoförler odasında bastırılmış plakalarda sorun yok. Karekod ve dalgalanma bizim plakalarımızda mevcut. APP plakalarda bu özellikler olmaz" dedi.

Standart dışı, mühürsüz veya yetkisiz üretilen APP plaka kullanımına yönelik 26 Şubat’ta yürürlüğe giren trafik kanunuyla birlikte ağır yaptırımlar geldi. Buna göre ilk yakalamada yaklaşık 140 bin TL idari para cezası uygulanıyor. Aynı yıl içinde tekrar edilmesi halinde ceza 280 bin TL’ye kadar çıkıyor. Ayrıca araçlar trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetine de el konulabiliyor.

Yetkililer, ağır yaptırımlar nedeniyle vatandaşların yoğun şekilde plaka değişimine yöneldiğini, ancak mevcut sürenin bu talebi karşılamaya yetmediğini belirterek süre uzatımının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

"Günde bin 700 plaka basıyoruz"

Yoğunluk nedeniyle personelin gece gündüz çalıştığını ifade eden Adana Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Tahir Alpaslan, üretim kapasitesinin katlandığını belirterek, "Biz bu sıkıntı başlamadan önce 600 plaka basıyorduk. Şu anda 1700 plakaya çıktı. Personelimiz mesai gözetmeden çalışıyor, gece 1-2’yi buluyor" dedi.

"1 Nisan’a yetişmesi mümkün değil"

Sürenin yetersiz olduğunu vurgulayan Alpaslan, "Bu süre 1 Nisan’da bitecek ama yetişmez. En az 3 ay daha uzatılması lazım. Hem vatandaş hem biz ciddi sıkıntı yaşıyoruz" diye konuştu.

"Vatandaş panikle plaka değiştiriyor"

Panik nedeniyle gereksiz değişimlerin arttığını dile getiren Alpaslan, "Vatandaş eski plakasını da getirip değiştiriyor. Oysa buna gerek yok. Şoförler odasında bastırılmış plakalarda sorun yok. Karekod ve dalgalanma bizim plakalarımızda mevcut. APP plakalarda bu özellikler olmaz. Vatandaş gelsin göstersin, personelimiz yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

