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Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki 12'si muvazzaf 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

AA
Arşiv
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibatı belirlenen Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2'si binbaşı, diğerleri astsubay 34 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12'si halen görevde bulunan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonun sürdüğü, gözaltına alınanların ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği öğrenildi.

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