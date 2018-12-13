Ankara'da Bylock operasyonu

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 7 zanlı gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından yapılan açıklamada, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 11 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
- Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 7'si Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Zanlıların ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.