Jandarmada 750 kripto hat

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik 'ankesör' operasyonları sürerken, başkasının üzerine kayıtlı operasyonel hatlardan haberleşen örgüt üyesi askerler ile mahrem imamlar deşifre ediliyor. Bu kapsamda, Ankara Başsavcılığınca FETÖ tarafından jandarmadaki üyelerine ve mahrem imamlarına dağıtılan ve daha çok 2011 ile 2014 yılları arasında kullanıldığı anlaşılan operasyonel hatlar mercek altına alındı.

MAHKEMELERE GÖNDERİLDİ

Savcılığın yaptığı araştırmada, jandarmada operasyonel hat kullanan 500 örgüt üyesi asker ile 250 civarında mahrem imam tespit edildi. Söz konusu askerlerin önemli bir kısmının 15 Temmuz darbe girişiminde faal rol aldığı ve hala yargılandığı ya da mahkum edildiği belirlendi. Savcılık, darbeciler ve mahrem imamlarla ilgili elde edilen yeni delilleri yargılamaya yapan mahkemelere gönderdi.

ORUÇ DA KULLANMIŞ

Savcı Ali Alper Saylan'ın koordinesinde yapılan analiz çalışmasıyla, darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten FETÖ imamlarından Nurettin Oruç'un da operasyonel hat kullandığı ortaya çıkarıldı. Darbe girişiminin bastırılmasının ardından 16 Temmuz sabahı Akıncı Üssü yakınlarında yakalanan Oruç'un kullandığı eşi üzerine kayıtlı numara ile operasyonel hattın, 2011 ile 2014 yılları arasında birçok ilde 3 bin 704 kez ortak baz verdiği belirlendi.

ONLARCA GÖRÜŞME

Bu da Oruç'un, örgüt üyesi askerle ya da bağlı olduğu imamlarla görüşmek için farklı illere giderken operasyonel hattı beraberinde götürdüğünü ortaya koydu. Oruç'un operasyonel hattan görüştüğü örgüt üyesi askerlerin arasında eski Bilecik 2. Jandarma Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Selahattin Mersin, eski Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı kurmay başkan vekili Kurmay Albay Hakan Bıyık, eski Bursa İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yurdakul Akkuş, Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığında görevli eski Yüzbaşı Veli Köse yer alıyor. HTS verilerine göre Oruç, birden fazla operasyonel hat kullandıkları anlaşılan Mersin ile 17, Akkuş ile 25, Köse ile 12 ve Bıyık ile 205 kez irtibat sağladı.

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AKADEMİSYENİ ELE VERDİ

Gazi Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığında Yardımcı Doçent olarak görevliyken ihraç edilen Salih Akyel'in de jandarmadaki mahrem imamlardan olduğu ortaya çıkarıldı.