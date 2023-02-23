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Gündem

Deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde, hasar tespit çalışmaları kapsamında, 1 milyon 188 bin binada inceleme yapıldı.

09:41 . 23/02/2023 Perşembe
AA
Hasar tespit çalışmaları

Hasar tespit çalışmaları

'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerde son gelen rakamlara göre 43 bin 556 kişi hayatını kaybetti, 105 bin 505 kişi ise yaralandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde, hasar tespit çalışmaları kapsamında, 1 milyon 188 bin binada inceleme yapıldı.

1 milyon 188 bin binada 4 milyon 371 bin bağımsız bölüm incelendi.156 bin binada 507 bin bağımsız bölümün acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.Deprm bölgesinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.



Son deprem nerede oldu? 23 Şubat 2023 depremler listesi
Son deprem nerede oldu? 23 Şubat 2023 depremler listesi

Güncel son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanmakta. Yurt genelinde meydana gelen sarsıntılar iki kurumun aktardığı verilere göre bugün yurt içinde pek çok bölgede irili ufaklı depremler meydana geldi. Listeye göre; bugün Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Türkiye genelinde farklı noktada depremlerin yaşandığı bilgisi verildi. Bu noktada, "En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?" sorularına yanıt aranıyor. Korkutan deprem Bingöl, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da meydana geldi. Türkiye dışına bakacak olursak, Çin-Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...



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2 saat önce
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Deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor
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