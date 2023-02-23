Deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Hasar tespit çalışmaları
'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerde son gelen rakamlara göre 43 bin 556 kişi hayatını kaybetti, 105 bin 505 kişi ise yaralandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde, hasar tespit çalışmaları kapsamında, 1 milyon 188 bin binada inceleme yapıldı.
1 milyon 188 bin binada 4 milyon 371 bin bağımsız bölüm incelendi.156 bin binada 507 bin bağımsız bölümün acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.Deprm bölgesinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.