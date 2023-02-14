|
Deprem bölgesinde hava durumu
Kahramanmaraş depremiyle etkilenen 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgedeki günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hem çalışmaları hem de felakette evlerini kaybetmiş depremzedeleri olumsuz etkiliyor. Deprem bölgelerinde ise yağış beklenmiyor.
Buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre deprem bölgelerinde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: