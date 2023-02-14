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Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesi hava durumu tahminleri, bölgedeki afetzedeler ve depremden etkilenen vatandaşlar için endişelenen milyonlar tarafından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük ve haftalık tahminleri doğrultusunda Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve çevre illerde beklenen hava olayları açıklandı. Peki, afet bölgesindeki 10 ilde hava nasıl olacak, yağmur ve kar yağacak mı? Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde ve deprem bölgesinde yağış beklenmezken, deprem yaşayan illerimizde sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına düşeceği, Malatya'da -12'lere kadar ineceği bildirildi. İşte 14 Şubat Meteoroloji duyuruları ile deprem bölgesindeki illerin hava durumları...

10:28 . 14/02/2023 Salı
AA
Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

Kahramanmaraş depremiyle etkilenen 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgedeki günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hem çalışmaları hem de felakette evlerini kaybetmiş depremzedeleri olumsuz etkiliyor. Deprem bölgelerinde ise yağış beklenmiyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Karabük, çevrelerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre deprem bölgelerinde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:



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31 dakika önce
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