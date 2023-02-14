Deprem bölgesinde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Karabük, çevrelerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.