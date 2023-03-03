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Deprem komisyonu kuruldu

TBMM Genel Kurulu’nda 5 siyasi partinin ortak önergesiyle Deprem Araştırma Komisyonu kurulmasına yönelik önergeler birleştirilerek görüşüldü. Görüşmeler sonucunda depremlerin sonuçlarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

TBMM’de 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin nedenlerini araştırmak amacıyla komisyon kuruldu. TBMM Genel Kurulu’nda 5 siyasi partinin ortak önergesiyle Deprem Araştırma Komisyonu kurulmasına yönelik önergeler birleştirilerek görüşüldü. Görüşmeler sonucunda depremlerin sonuçlarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. 21 üyeden oluşacak komisyonun rutin takvimin dışına çıkarak çalışmasını kısa bir süre içinde tamamlaması bekleniyor. 3 ay çalışma süresi verilen komisyonun çalışmasını bir ay içinde bitirmesi öngörülüyor.


#Deprem
#Ankara
#TBMM
#Meclis Araştırma Komisyonu
39 dakika önce
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Deprem komisyonu kuruldu
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