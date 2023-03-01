Depremden sağ kurtuldu: Sistemde 'ölü' oldu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde 11 il büyük ölçüde etkilenirken, on binlerce vatandaş hayatını kaybetti.

Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan Şahin Ekşici de eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Mersin’e geldi. Depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden kardeşinin yerine kayıtlara kendisinin ölü olarak geçtiğini anlatan Şahin Ekşici, hatanın düzeltilmesini istedi.

"Dünyanın sonunun geldiğini düşündüm"

Deprem ve başından geçen olayla ilgili konuşan Ekşici, Hatay’da 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katında oturduklarını söyledi. Deprem anına yatak odasında yakalandığını belirten Ekşici, "Deprem başlayınca doğru çocuklarımızın odasına gittik. Orada çocuklarımızı koruma altına alarak, yatakların yanına çöktük. Deprem sırasında bütün eşyalarımız zaten devrildi. Bizim o an çıkacak bir yerimiz kalmamıştı. Allah tarafından nasıl olduysa dış kapımız bir anda açıldı. Orası açılınca biz de eşyaların altından sürünerek kendimizi dışarı attık. Çok şükür yara almadan, sağ olarak kurtulduk. Tabi ilk deprem olduğunda ben ümidi kesmiştim. Çünkü dünyanın sonunun geldiğini düşündüm.

"Şu an sistemde ’öldü’ görünüyorum"

Başına gelen talihsiz olayla ilgili de bilgi veren Ekşici, "Kardeşimin cenazesini çıkardıktan sonra dilekçe verdim. O sırada bir kağıt verdiler. Bir kısmını ben doldurdum, bir kısmını da oradaki görevli dolduruyor. O esnada görevli yanlışlıkla kardeşimin yerine beni yazmış. Şu an ben sistemde ’öldü’ görünüyorum ve geçen hafta perşembe gününden bu yana ne devletin olanaklarından ne de kendi banka hesaplarımdan yararlanamıyorum.





E-devlet ve mobil bankalara giriş yapamıyorum. Tabii ben ne olduğunu önce bilmediğim için bankaya gittim, ’işlem yapamadığımı’ söyledim. Banka da bana ’sizi öldü diye göstermişler’ dedi. Ben de sağ olduğuma dahil başvurumu yaptım. İşleme aldıklarını söylediler. İnşallah en kısa sürede bu sıkıntı çözülür ve ben de devletin imkanlardan yararlanırım" ifadelerini kullandı.

"Ben de bütün her yerde dul olarak görünüyorum"