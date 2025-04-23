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Depremin ardından millet bahçesine akın ettiler

Depremin ardından millet bahçesine akın ettiler

17:5023/04/2025, Çarşamba
DHA
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Zeytinburnu Millet Bahçesi'ndeki yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.
Zeytinburnu Millet Bahçesi'ndeki yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından ev ve iş yerlerinden çıkanlar park ve bahçelere akın etti. Zeytinburnu Millet Bahçesi'ndeki yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde paniğe neden oldu. Depremin ardında ev ve iş yerlerinden çıkanlar park ve bahçelere akın etti. Zeytinburnu Millet Bahçesi'ndeki yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

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