Depremin ardından millet bahçesine akın ettiler

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde paniğe neden oldu. Depremin ardında ev ve iş yerlerinden çıkanlar park ve bahçelere akın etti. Zeytinburnu Millet Bahçesi'ndeki yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.