Depremzedelere güzel haber: SGK borçları 2025 yılına kadar ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası depremzedelere güzel haberi verdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere yönelik yeni iyileştirmeyi duyurdu:
"100 BİN KÖY EVİ İNŞA EDİYORUZ"
6 Şubat 2023 tarihinde millet olarak hem kendi tarihimizin hem de insanlık tarihinin en büyük doğal afetlerden birini yaşadık. Toplam 850 bin bağımsız bölüm kullanılamaz hale geldi. Yıkılan binaların altında kalan 53 bin 614 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat eden tüm kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Depremzedelerimize verdiğimiz sözü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. 11 şehrimizde 451 bin 297 bağımsız bölümünün büyük kısmının inşasına başladık. 100 bin köy evi inşa ediyoruz. İnşası biten konuklarımızın hak sahibini belirliyoruz. 76 binden fazla konutumuzun hak sahiplerini belirleyip vatandaşlarımıza teslim ettik.
"YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK"
Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. Şehirlerimizi, caddeleriyle meydanlarıyla yeni baştan tasarlıyoruz. Özellikle depremde en çok hasar gören Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya şehir meydanı projesi yapıyoruz. Alt yapı projeleri için yerel yönetimlere 64 milyar liraya hibe desteği veriyoruz.
Kentsel dönüşüm başkanlığını kurduk. İstanbul için yarısı bizden kampanyasıyla hak sahiplerine 1.5 milyon lira destek veriyoruz. Şu ana kadar 30 bin bağımsız bölüm için dönüşüm süreci başladı.