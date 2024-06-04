Cumhurbaşkanı Erdoğan ailenin önemine vurgu yaparak belirtti: LGBT dayatması faşizmi dahi aratır hale geldi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıda kritik konu başlıkları ele alındı.

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

81 vilayetimizle birlikte dünyanın farklı ülkelerinde bizleri takip eden vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Bu sabah eğitim sırasında kaza kırıma uğrayan uçağımızda şehit olan 2 pilotumuza Allah'tan rahmet diliyorum.

14-28 Mayıs seçimleri sonrasında oluşturduğumuz Kabinemizin görevdeki birinci yılını tamamladık. 85 milyonun her bir ferdine şahsımıza, partimize ve ittifakımıza duydukları güven için yürekten teşekkür ediyorum.

Demokrasilerin ilk ve öncelikli şartı halka hesap vermektir. 18 kez sandıkta millete hesap verdik ve hepsinde de ibra olduk. Her yıl bütçe görüşmelerinde Meclis'te hesap verdik, veriyoruz. 81 vilayetimizin tamamında katıldığımız toplantılarda doğrudan milletimize hesap verdik. Biz 85 milyonunun tamamının hükümetiyiz. Emekçinin olduğu kadar işverenin de hükümetiyiz. Çiftçinin olduğu kadar memurun, emeklinin de hükümetiyiz. Batıda yaşayanların olduğu kadar doğuda yaşayanların hükümetiyiz. Bize oy verenler kadar tercihini farklı yönde kullananlarının da hükümetiyiz.

Felaket tellallarına aldırmıyoruz, fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz. Bahanelerin arkasına sığınmadan Türkiye'yi büyütmenin mücadelesini veriyoruz.

Mülkün temeli olan adaletin etkin, hızlı ve tarafsız bir şekilde işletilmesi için hiç bir fedakarlıktan çekinmeyeceğiz.

"LGBT dayatması faşizmi dahi aratır hale geldi"

Aile kurumunun önemini daha iyi anladığımız günlerden geçiyoruz.

Çok farklı alanlarda ailenin ciddi sıkıntılarla yüzleştiğini görüyoruz.

Aile meselesinin önemine her vesileyle dikkat çekiyoruz.

Küresel kültürün desteklediği ve teşvik ettiği cinsiyetsizleştirme politikaları insan neslini fıtratını tehdit eder boyutlara ulaştı.

LGBT dayatması faşizmi dahi aratır bir zorbalığa, baskıya ve toplumu yozlaştırma aracına dönüştü.

Çalışma hayatının iyileştirilmesine dair bugüne kadar tarihi bir çok adım attık.

Çalışanı, memuru, emekliyi, ücretli kesimi enflasyona ezdirmeme ilkemize bugüne kadar sadakatle bağlı kaldık.

Toplu sözleşmede 11 hizmet kolunun tamamında mutabakat sağlandı.









Kurban Bayramı ikramiyesi için tarih verdi

Emekli ikramiyesi 2024 yılı itibarıyla yüzde 50 artışa 3 bin liraya çıktı.

Kurban bayramı ikramiyesini 10 - 14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz.

Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği alanında çok yönlü bir mücadelenin içindeyiz.

6 Şubat 2023 tarihinde millet olarak hem kendi tarihimizin hem de insanlık tarihinin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık.

2025 yılının son aylarına doğru tüm hak sahiplerini konut ve iş yerleriyle buluşturmayı hedefliyoruz.

Depremde en çok hasar göre Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya Şehir Meydanı projesi hazırlıyoruz.









"İstanbul depreme karşı adım atmadıkça riskler de artacak"

İstanbul'un depreme hazırlanması için hayata geçirdiğimiz Yarısı Bizden kampanyası ile hak sahiplerine 1,5 milyon lira destek veriyoruz.

30 bin bağımsız bölüm için dönüşüm süreci başladı.

İstanbul bu konuda adım atmakta geciktikçe riskler daha da artacaktır.

Hangi parti olursa olsun sorumluluk makamındaki herkes için milli bir görevdir.

Ancak bu meselenin yeterince idrak edilemediğini görüyoruz.

Hükümetimizin gösterdiği hassasiyetin yerel yönetimlerce de gösterilmesini bekliyoruz.

"Filyos'ta günlük üretim 5,1 milyon metreküpü aştı"

Enerjide Tam Bağımsız Türkiye vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Filyos'ta günlük doğal gaz üretimi 5,1 milyon metreküpü aştı.

2 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını artık buradan karşılayabiliyoruz.

Terör bölgede zemin kaybettikçe sadece ekonomimizi büyümeyecek, demokrasimiz de güçlenecek.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci reaktörünün inşaatı yüzde 96 oranında tamamlandı.

Hükümet olarak hedeflerimize ulaşacağımızdan şüpheniz olmasın.

Türkiye'yi hayalleriyle buluşturmak için yılmada, yorulmadan, bıkmadan, usanmadan koşturacağız.

Bayram tatili dokuz güne çıktı

Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki iki günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık.

Böylelikle perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek dokuz günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz.

Kurban Bayramının şimdiden milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

İkramiyelerin ödeneceği tarihler belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısında açıkladığı Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeme tarihleri de belli oldu.

Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK'ların ikramiyelerini alacakları tarihler şöyle:

4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;

4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;

4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.







