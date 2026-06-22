Dev zirve öncesi ilk prova

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), NATO Parlamenter Asamblesi tarafından düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi’ne 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul’da ev sahipliği yapacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirveye, NATO üyesi 32 ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanlarının katılması bekleniyor.

İSTİŞARE VE KOORDİNASYON SAĞLANIYOR

Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde düzenlenecek toplantı, müttefik ülkeler arasında parlamenter düzeyde istişare ve koordinasyonu güçlendirmeyi amaçlıyor. Zirvede ayrıca NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perestrello, NATO PA Başkanlık Divanı üyeleri ve üst düzey temsilciler de yer alacak.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI İSTANBUL'DA

NATO PA tarafından 2024 yılından itibaren ev sahibi ülkelerle iş birliği içerisinde gerçekleştirilmeye başlanan zirve, liderler zirvesi öncesinde parlamentolar arasında görüş alışverişi yapılmasına imkan sağlayan önemli bir platform olarak öne çıkıyor. İstanbul’daki toplantı, daha önce ABD ve Belçika’da düzenlenen zirvelerin ardından üçüncü organizasyon olacak.

ERDOĞAN’IN KATILMASI BEKLENİYOR

Zirvenin ana oturumu 29 Haziran’da İstanbul’daki Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Toplantıda meclis başkanları ve delegasyon başkanlarının hitapları yer alacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da zirve kapsamında verilecek resmi öğle yemeğinde katılımcılarla bir araya gelmesi ve bir konuşma yapması bekleniyor. Program kapsamında aynı gün öğleden sonra katılımcılar için Baykar Milli Teknoloji Merkezi’ne saha ziyareti düzenlenecek. Ziyarette savunma teknolojileri alanındaki çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında bilgi verilmesi planlanıyor.











