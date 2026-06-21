Türkiye ile ortak hedef ticareti 2'ye katlamak

Birleşik Krallık Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Chris Bryant, Türkiye ile ekonomik ilişkilere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bryant, Türkiye ile Birleşik Krallık'ın Avrupa'nın iki ucunda yer aldığını ve NATO'nun ortak üyeleri olarak birbirleri için büyük önem taşıdıklarını söyledi. İki ülke arasındaki yıllık ticaret hacminin 28 milyar sterlin seviyesine ulaştığını, gelecek yıllarda bunu iki katına çıkarmak istediklerini belirten Bryant, "Her iki ülkede de güçlü savunma sektörleri bulunuyor ve bu alanlarda daha yakın işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca bu yılın başında, ocak ayında Ukrayna'daydım. Ruslar Kiev'e ilerlemeye çalışırken yıkılan köprülerden birini gördüm. Bu köprü şimdi yeniden inşa edilmiş durumda, İskoçya'da üretilen İngiliz çeliği ve İngiliz mühendisliği kullanılmış ancak inşaatı Türk müteahhitler tarafından gerçekleştirilmiş. Bu gerçekten çok iyi bir ortaklık örneği. Özellikle dünyanın zorlu bölgelerinde, Birleşik Krallık ile Türk şirketlerinin inşaat alanında ne kadar yakın çalışabildiğini sıkça görüyoruz. Gelecekte de görmek istediğimiz tam olarak budur" dedi.

Chris Bryant

BİRÇOK SEKTÖRDE İŞ FIRSATI VAR

Bryant, şu anda Türkiye ile Birleşik Krallık arasında hâlâ yeterince ticaret yapılmayan pek çok sektörün bulunduğuna işaret etti. Hizmetler sektörünün bunların başında geldiğini dile getiren Bryant, "Eğitim, tasarım, reklamcılık ve daha birçok alanda birlikte çok daha fazla iş yapabiliriz. İşte şu sıralar Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ticaret Bakanı Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile görüştüğüm konular da bunlar" diye konuştu.

MODERN BİR STA OLUŞTURACAĞIZ

Bölgedeki neredeyse tüm ülkelerle yakından ilgilendiklerini anlatan Bryant, şunları kaydetti: "Önümüzdeki birkaç hafta içinde Azerbaycan ve Kazakistan'a da gideceğim. Oralarda da önemli fırsatlar bulunuyor ve Türk şirketlerinin zaten bu bölgelerde aktif olduğunu biliyorum. Daha önce de söylediğim gibi, Türkiye ile Birleşik Krallık benzersiz bir ortaklık oluşturuyor. Birlikte hareket ettiğimizde, bazı ülkelerin başaramadığı şekilde işleri ilerletebiliyoruz. Yıl sonuna kadar çok daha kapsamlı ve gelişmiş bir serbest ticaret anlaşmasına ulaşacağımızdan oldukça eminim." Bryant, modern ekonomilerin ihtiyaçlarına uygun bir serbest ticaret anlaşması oluşturmayı hedeflediklerini de vurguladı.







