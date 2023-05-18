Dilara'yı hayattan koparan scooter kazası davasında karar

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 5'inci duruşmaya, tutuksuz sanık Hakan Akçelik ve şikayetçi Arif Gül ile taraf avukatları katıldı. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporuna göre sanık Hakan Akçelik'in tali kusurlu olduğunun bildirildiğini tutanağa geçti. Rapora karşı söz verilen Dilara Gül'ün aile avukatı Muharrem Karaoğlan, "Adli Tıp Kurumu sarı ışıkta yavaşlamamayı, hız sınırlarını aşırı derece aşmasını ve maktulü görmesine rağmen bu hususları dikkate almamıştır. Üniversite bilirkişilerinden de rapor alınmasını talep ederim" dedi. Baba Arif Gül de rapora katılmadığını belirtti.

Sanık avukatı: Raporlar uyumlu

Sanık avukatı Erhan Oğuz Düzcü de dosyada bulunan raporların birbirlerine uyumlu olduğunu, raporlar arasında çelişki olmadığını her iki raporda müvekkilinin tali kusurlu bulunduğunu belirterek yeniden rapor alınmasına gerek olmadığını ifade etti. Mahkeme, trafik raporları arasında çelişki olmadığından üniversite bilirkişilerinden rapor alınması talebini reddetti.

Savcı 6 yıla kadar hapis istedi

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Dilara Gül'ün ölümü ile sonuçlanan trafik kazasında Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin 9 Mart 2023 tarihli raporunda sanık Hakan Çelik'in tali kusurlu olduğunun belirtildiğini bu nedenle "Taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı söz alan şikayetçi avukatı Karaoğlan, "Keşifte görüldüğü gibi 30 kilometrelik hız sınırının olduğu yerde sanık çok hızlı geldiğinden dolayı maktulün ölmesine sebep olmuştur. Cezalandırılmasını talep ederiz" dedi. Sanık avukatı Düzcü ise raporlara göre maktulün asli kusurlu kusurlu olduğunu, müvekkilinin yaşanan kazada herhangi bir kusurunun olmadığını, bu nedenle beraatini, aksi halde lehe hükümlerin uygulanmasını talep etti.

'Kesinlikle görmedim'

Son savunması sorulan sanık Hakan Akçelik de "Kendisini kesinlikle görmedim. Bu olaydan dolayı benim de psikolojik sorunlarım meydana gelmiştir. Orada ışıklandırma yoktu. Yaşanan olay sebebiyle çok üzgünüm, böyle olmasını istemezdim" diyerek beraatini istedi.

Hükmün açıklanması geri bırakıldı

Mahkeme, sanık Akçelik'in "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek duruşmalardaki iyi hali nedeniyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Hakkında 5 yıl denetim süresi konulan sanık, bu süre içinde herhangi bir suç işlemezse davası düşecek.

Olayın geçmişi

İddianamede, Osmanbey Halaskargazi Caddesinde 12 Temmuz 2022'de saat 00.10 sıralarında meydana gelen kazada, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen Hakan Akçelik'in kullandığı otomobil, skuter kullanan Dilara Gül'e çarptığı anlatılıyordu. Çarpmanın şiddetiyle skuterdan metrelerce uzağa düşen Gül'ün ağır şekilde yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtiliyordu. İddianamede, skuter kullanıcısı Dilara Gül ve otomobil sürücüsü Hakan Akçelik'in eşit derecede kusurlu olduğu ifade edilerek Akçelik'in olay sırasında alkolsüz olduğu belirtiliyordu. Kavşağa yaklaştığı sırada Hakan Akçelik'in trafik ışıklarının yeşilden sarıya döndüğü sırada aracıyla hareket ettiği, bu sırada Gül'ün ise skuter ile manevra ihlali yaptığı kaydediliyordu. Sanık Hakan Akçelik hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu. 9 Aralık 2022'de trafik bilirkişisi refakatinde olay mahallinde keşif yapılmıştı.







