İstanbul'da üç scooter firması piyasadan çekildi

Teklif, oybirliğiyle kabul edildi. Bu kapsamda, toplam 8 bin 234 scooter’ı bulunan 3 firma kendi isteğiyle piyasadan çekilmiş oldu.

Öte yandan, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, scooter kullanımına yönelik yeni kararlar almaya hazırlanıyor. Bakanlığın taslak çalışması uygulamaya girerse, bir scooter’a aynı anda iki kişinin binmesini önlemek için sensörler takılacak. Ayrıca, hız sınırı saatte 50 kilometrenin üzerinde olan yollarda, scooter kullanımına uydu üzerinden müdahale edilecek.