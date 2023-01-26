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İstanbul'da üç scooter firması piyasadan çekildi

İstanbul’da kaldırımlara rastgele park edilen elektrikli scooterlarla ilgili tartışmalar büyüdü. UKOME’de yapılan toplantı sonrası üç firmanın piyasadan çekildiği açıklandı.

12:02 . 26/01/2023 Perşembe
DHA
Arşiv

Arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 3 firmaya ait e-scooter izinlerinin iptal edilmesi teklifi görüşüldü.

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Teklif, oybirliğiyle kabul edildi. Bu kapsamda, toplam 8 bin 234 scooter’ı bulunan 3 firma kendi isteğiyle piyasadan çekilmiş oldu.


YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR

Öte yandan, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, scooter kullanımına yönelik yeni kararlar almaya hazırlanıyor. Bakanlığın taslak çalışması uygulamaya girerse, bir scooter’a aynı anda iki kişinin binmesini önlemek için sensörler takılacak. Ayrıca, hız sınırı saatte 50 kilometrenin üzerinde olan yollarda, scooter kullanımına uydu üzerinden müdahale edilecek.



#ibb
#ukome
#istanbul
2 saat önce
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İstanbul'da üç scooter firması piyasadan çekildi
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