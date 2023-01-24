Scooterlar için harekete geçildi: Yeni düzenlemeler geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, scooterların güvenli kullanımı için taslak çalışması hazırlıyor.

Bu çalışma uygulamaya girerse, bir scootera aynı anda 2 kişinin binmesini önlemek için sensörler takılacak.

Hız sınırı saatte 50 km’nin üzerinde olan yollarda scooter kullanımına uydu üzerinden müdahale edilecek. Hürriyet'in haberine göre Böylece hız limiti 80 km olan bir yolda scooterın hızı önce 10’a, ardından 5’e düşürülecek ve durması sağlanacak.

"Bu tedbirler dünyada ilk olacak"

Dünyada scooter kazalarının en önemli nedenleri olarak, 2 kişiyle kullanım ve 50 km’nin üzerinde hıza çıkmak gösteriliyor. Yeni yönetmelikle bu nedenlerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

14 Nisan 2021 yönetmeliğinin dünyada scooter ile ilgili ilk düzenleme olduğuna dikkati çeken yetkililer, "Bu yönetmelik Rusya, Çin tarafından inceleniyor. Şu anda çalıştığımız sensör ve uydudan müdahale tedbirleri de dünyada ilk olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Scooterların yaya yollarında kullanımı kesinlikle yasak"

"25 kilometre hızla scooter kullanan 90 kilo ağırlığındaki bir sürücü, yayaya çarptığında kırığa, kafa travmasına, korkuya, paniğe neden olabiliyor. Bu hız sınırının düşürülmesi düşünülüyor mu” sorusu üzerine yetkililer şu yanıtı verdi:

"Scooterların yaya yollarında kullanımı kesinlikle yasak. Scooterlar, bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa buralarda, yoksa taşıt yolunda kullanılabilir, kaldırımlarda kullanılamaz. Yerel yönetimlerin hız limitini il ve ilçelerin yol durumlarına göre 25 km’nin altına indirme yetkisi var. Mesela Ankara ve İstanbul’da 20 km/s’ye düşürüldü. İsteyen belediye bunu 15 km/s’e de indirebilir."







