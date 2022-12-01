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POLİTİKA

İstanbul'da yeni scooter düzenlemesi: Hız sınırı düşürüldü

Üst üste yaşanan kazalarla gündeme gelen elektrikli scooterlara ilişkin İstanbul’da yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre hız limiti saatte 25 kilometreden 20 kilometreye düşürüldü.

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İstanbulda yeni scooter düzenlemesi: Hız sınırı düşürüldü
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İstanbul'da scooterlar artık daha yavaş gidecek. Sürücüler, 20 kilometreden fazla hız yapamayacak.

Sayıları her gün artan elektrikli scooterlarla ilgili İstanbul'da yeni düzenleme yapıldı.

UKOME’de alınan kararla hız limiti düşürüldü.

HIZ SINIRI 25 KM'DEN 20 KM'YE DÜŞÜRÜLDÜ

Son dönemde kazalarla gündeme gelen elektrikli scooterlarda aşırı hız istenmeyen sonuçlara neden olabiliyor. İşte o kazaların önüne geçilebilmesi için İstanbul'daki paylaşımlı scooterlarda hız limiti saatte 25 kilometre hızdan yirmi kilometre hıza düşürüldü.

Scooterlarla ilgili hız kararına yayalar da destek verdi. Hız limiti kararı, firmalar üzerinden kiralanan scooterlarda geçerli.

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