Scooter denetiminde ilginç görüntüler: İki günde iki ceza alan da var, kova taşın da

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde sıklaştırılan elektrikli scooter denetimlerinin bir yenisini Fatih'te yaptı.

Fatih Haseki'de yapılan denetimlerde, iki kişiye aynı şeritte yan yana scooter kullanmaktan 314'er lira, bir başka sürücüye de kaldırımda scooter kullanmaktan 314 lira ceza uygulandı.

"DAHA PAHALIYA PATLADI"

İstanbul'da yapılan scooter denetimlerinde iki günde iki ceza yediğini söyleyen Türkmenistan uyruklu Merdan Matiyev, "Toplu taşıma kullanmamak için scooter aldım, daha pahalıya patladı gerçekten. Bu nedir yani? İki günde bir ceza yiyorum. Ben hiç anlamadım. Kuralları kimse anlatamıyor. Şu an 314 lira ceza yedim" şeklinde konuştu.

Scooter denetiminde ilginç görüntüler.

"DÜN TRAMVAY YOLUNDAN GİTTİĞİM İÇİN CEZA YEDİM"

Kesilen cezaya itiraz ederek ödemeyeceğini iddia eden Mahmut Muhammedov, "Dün tramvay yolundan gittiğim için ceza yedim. Bugünde yolun kenarından gelirken yine ceza yedim. Şimdi neden ceza yediğimi bilmiyorum. Belki de yarın kask takmadığım için ceza kesecekler. Aldığımız yerde uyarı vermiyorlar. madem yasak var bunu satmayacaklar" şeklinde konuştu.

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Scooterla kova taşıdı.

KOVA TAŞIDI

Elektrikli scooterda yük ve yolcu taşıdığı gerekçesiyle durdurulan şahıslardan birinin aynı zamanda yaş sınırının da altında olduğu ortaya çıktı. Yeni yönetmelikle birlikte scooter kullanma yaş sınırı 15 yaşını bitirmiş olmak şeklinde belirlendi. Aynı anda 2 kuralı da ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulan gencin aynı zamanda belirtilen yaş sınırının da altında olduğu belirlendi. Denetim süresince durdurulan şahıslara ceza kesildikten sonra gerekli uyarı ve hatırlatmalar yapıldı. Elektrik scooter kullanımına yönelik denetimlerin süreceği öğrenildi.

İstanbul’da elektrikli scooter denetiminde ilginç anlar.

''NORMALDE 3-4 KİŞİ BİNİYORDUK, BİR DAHA BİNMEYİZ ARTIK''

Arkadaşı ile birlikte elektrikli scootera binen sürücü Burak Taş ise “Az önce martıya bindik, memur arkadaşlar ceza yazdılar. Olsun yazsınlar, sıkıntı yok çünkü 2 kişi bindik, yani hata bizde. Bir daha binmeyiz artık. 314 lira ceza yedik. Biz zaten 2 kişi ödeyeceğiz cezayı. Tek ben binmedim. Biz normalde 3-4 kişi biniyorduk ama bugün şansa 2 kişi yakalandık” ifadelerini kullandı.

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Denetim süresince durdurulup ceza kesildikten sonra gerekli uyarı ve hatırlatmalar yapılan sürücülerin yanı sıra, artan denetimler sonrası vatandaşların bir çoğunun kurallara uygun biçimde elektrikli scooter kullandığı görüldü. Elektrik scooter kullanımına yönelik denetimlerin süreceği öğrenildi.

GÜNDEM Megakentte elektrikli scooter denetim bilançosu: 86 kişiye toplam 30 bin 932 lira ceza

GÜNDEM İstanbul Fatih'te ters yönde giden scooterlıya 314 lira ceza