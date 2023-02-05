İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Motosiklet elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasak

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, saat 14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul’da, bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Lütfen, Saat 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" ifadelerini kullandı.
Bir uyarı daha yapan Vali Yerlikaya motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarının yasaklandığını açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir" dedi.