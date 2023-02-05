İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Motosiklet elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasak

İstanbul'un bazı bölgelerinde başlayan kar yağışının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan vatandaşlara uyarı geldi. Yerlikaya, "Bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Saat 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" dedi. Yerlikaya bir uyarı da motosikletler için yaptı. Vali Yerlikaya, "18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir" dedi.