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İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Motosiklet elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasak

İstanbul'un bazı bölgelerinde başlayan kar yağışının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan vatandaşlara peş peşe uyarılar geliyor. Yerlikaya, "Bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Saat 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" dedi. Yerlikaya bir uyarı da motosikletler için yaptı. Yerlikaya, "18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir" açıklamasında bulundu.

15:45 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, saat 14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul’da, bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Lütfen, Saat 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" ifadelerini kullandı.

'18.00'DEN İTİBAREN YASAK'

Bir uyarı daha yapan Vali Yerlikaya motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarının yasaklandığını açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir" dedi.




#vali ali yerlikaya
#istanbul
#motosiklet
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#yasak
1 saat önce
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İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Motosiklet elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasak
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