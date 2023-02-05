İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illeri 'turuncu' ve 'sarı' kodla uyardı. İstanbul ve İzmir'in de aralarında olduğu 25 kentte bugün kuvvetli rüzgar ve yoğun kar bekleniyor. Fırtına sebebiyle deniz ulaşımında da birçok sefer iptal oldu. Yetkililer, ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.