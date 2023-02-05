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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım

İstanbul'un bazı bölgelerinde başlayan kar yağışının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan vatandaşlara uyarı geldi. Yerlikaya, "Bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Saat 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" dedi.

14:48 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
İstanbul için karla karışık yağmur uyarısı yapıldı.

İstanbul için karla karışık yağmur uyarısı yapıldı.

İstanbul'un bazı bölgelerinde başlayan kar yağışının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan vatandaşlara uyarı geldi.


Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Kıymetli hemşehrilerim, saat 14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul’da, bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Lütfen, Saat 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım"
ifadelerini kullandı.






#Meteoroloji
#Kar
#Ali Yerlikaya
14 dakika önce
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
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