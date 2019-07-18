Diplomat olacağım

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’nca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı. Aday cevapları ve soruların doğru yanıtları, 10 gün "https://ais.osym.gov.tr" adresinden incelenebilecek. Sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilecek. ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Alan Yeterlilik Testi temel soru kitapçığındaki "Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler -1" testinin 33'üncü sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği bildirildi.

BAŞARIMDAKİ ETKEN "PLANLI ÇALIŞMAK"

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) tüm sorulara doğru cevap vererek EA puan türünde 500 tam puan alan Ankara Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Cuma Taş, Türkiye birinciliğini elde etti. Taş, sınava düzenli ve planlı çalışarak hazırlandığını belirterek, "Çok çalışmak her zaman başarı getirmiyor. Benim başarımın arkasındaki en önemli etken doğru şekilde, planlı çalışmak oldu." dedi. Sınava hazırlanırken sosyal aktivitelere de vakit ayırdığını ifade eden Taş, "Sınava hazırlanırken yoğun çalışmak insanı bunaltıyor. Bu yüzden insan dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. Ben boş zamanlarımda ailemle vakit geçirdim, arkadaşlarımla gezdim, okulda sosyal faaliyetlere katıldım" diye konuştu. Birinciliğin kendisi için sürpriz olduğunu ifade eden Taş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birincilik hiç beklemiyordum. Daha önce girdiğim sınavlarda da YKS'deki kadar yüksek başarı elde edememiştim." Taş, gelecekte diplomat olmak istediğini ifade ederek, "Yıllardır hayalim, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde okumak. Oradan mezun olunca da devletin önemli kademelerinde çalışmak, diplomat olmak istiyorum. Umarım hayallerim gerçekleşir" dedi.