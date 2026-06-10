Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun yalanları suçlarını gizleyemez
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı katil Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında, Bakanlık, "Soykırım uzmanı Netanyahu'nun, gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Netanyahu'nun Orta Doğu'daki kirli politikalarına sert tepki gösterdi ve
"Arz-ı Mevud hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz"
dedi.
İsrail Başbakanı katil Netanyahu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan küstah ifadeler kullandı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözlerine tepki gösterdi.
"Netanyahu'nun yalanları suçlarını gizleyemez"
"Netanyahu'nun yalanları suçlarını gizleyemez"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamlar, Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibarettir.
Soykırım uzmanı Netanyahu'nun, gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez.
Türkiye olarak, Netanyahu ve işbirlikçileriyle ilgili doğruları en açık dille ifade etmeye devam edeceğiz. Hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz"
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