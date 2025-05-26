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Diyanet'e alim desteği

Diyanet'e alim desteği

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0026/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

TBMM Genel Kurulu, bu hafta Diyanet İşleri Başkanlığıyla (DİB) ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşecek. Teklifle; Din İşleri Yüksek Kurulu, din âlimlerinin desteğiyle çalışmalarını genişletecek. Kurul, Kur'an-ı Kerim meallerini, Başkanlık ile kamu kurumları ve özel kişi/kuruluşların talebi üzerine ya da resen inceleyebilecek. Ayrıca, dini kültür ve ihtisaslarıyla tanınan isimlerden rapor, makale, kitap ve tercüme çalışmaları ile vaaz vermeleri talep edilebilecek. Hac ve umre seyahatleriyle ilgili işlemler ile Hac ve Umre Hesabı'ndan yapılan bütün harcamalar, hac mevsimi sonunda DİB ve gerektiğinde Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilecek denetim elemanları tarafından denetlenecek. İncelemelerde, İslam dininin temel ilkelerine aykırı olduğu belirlenen meallerin basımı ve yayımı, Başkanlığın yargı mercilerine başvurusu üzerine durdurulabilecek. Teklifle, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulunun yapısı da yeniden düzenleniyor. Kurul, bir başkan ve 12 üyeden oluşacak. Kurulun onay ve mührü bulunmayan Mushaflar, cüzler, mealli Mushaflar ile sesli, görüntülü ve dijital Kur’an-ı Kerimler basılamayacak veya yayınlanamayacak.


#Diyanet İşleri Başkanlığı
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